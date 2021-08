¿Villa podría volver al Tolima? las verdaderas opciones que tendría

La historia de Sebastián Villa está distante de concluir. El jugador tiene claro que no seguirá en Boca Juniors, el equipo argentino no cede en venderlo y Brujas de Bélgica sigue pujando por quedarse con los derechos deportivos del mediocampista. En el medio de todo ello está el Deportes Tolima, club poseedor del 30% del pase y que está interesado en un venta del futbolista a Europa.

Al respecto, un directivo del equipo de Ibagué expresó su preocupación por lo que pueda pasar (o no) con Villa, quien se niega a regresar a Buenos Aires. El portavoz manifestó que la esperanza del ‘vinotinto y oro’ se centra en un acuerdo que satisfaga a las partes y que no afecte sus finanzas, en caso de que el futbolista se quede sin jugar y pierda valor en el mercado. “Nosotros estamos en una posición muy incómoda, queremos tener las mejores relaciones con Boca y con el jugador, no podemos seguir en esta situación en la que no cortamos leña ni prestamos el hacha".

Las declaraciones fueron de César Camargo, directivo del Deportes Tolima, al canal TyC Sports, quien prácticamente descartó que Sebastián Villa tenga posibilidades de ser parte de la nómina del conjunto ‘pijao’. “Tenemos cerrado nuestro libro de pases, además de eso tenemos tres jugadores en esa posición. Entonces es una opción muy remota", afirmó.

“No es lo que esperábamos, pero en este momento estamos tratando de salir de un problema. Es la primera vez en la historia que se nos presenta una situación de estas, que quedamos en la mitad”, agregó César Camargo, hijo de Gabriel Camargo, principal accionista del conjunto tolimense.