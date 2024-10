Vilo en Millonarios: Mackalister Silva le puso fecha a su retiro

Millonarios viene de quedar eliminado de la Copa Betplay a manos de un Atlético Bucaramanga que lo supo eliminar a través de una tanda de penaltis, y posterior al partido, más allá de las polémicas que surgieron, hubo unas declaraciones que quedaron 'sonando' entre la prensa y los aficionados.

Además del técnico Alberto Gamero, el futbolista David Mackalister Silva atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa y se allí fue inquietado sobre la fecha de su retiro del fútbol profesional, a lo cual el mediocampista fue claro y reconoció que no le quedan muchos años.

Lo que dijo David Mackalister Silva sobre su retiro

"En este momento es muy difícil para uno (hablar sobre el retiro de la disciplina profesional)", teniendo en cuenta que el jugador ha manifestado de muchas formas su agrado al jugar en Millonarios -equipos del cual es hincha-, y al cual pretende entregarle lo mejor de sí.

Vea también: Primera decisión de Millonarios con Gamero tras eliminación de Copa Betplay

"Hemos sido conscientes con mi familia y de momento, por temas laborales, iría hasta diciembre", dijo Mackalister Silva acerca de su retiro, ya que hasta ese mes tiene contrato con Millonarios, y de momento no se ha avanzado en los diálogos para su renovación.

No obstante, Mackalister dejó en evidencia que sí pretende seguir defendiendo los intereses de Millonarios, pues comentó que "si Dios permite, aspiramos a uno o dos años más", ratificando que, si la decisión dependiera única y exclusivamente de él, se desempeñaría en el club hasta 2026.

Le puede interesar: Tolima hizo pedido a DIMAYOR tras desastre arbitral: “Ridiculizan la imagen”

Ahora, parece un hecho que el futbolista -próximo a los 38 años- pretende retirarse en Millonarios, más si se le da la posibilidad de renovar y jugar hasta los 39 o 40; pero en caso de que no sea así y el Embajador no le renueve, no se descarta que el mediocampista busque nuevos aires para darle fin a su carrera deportiva.