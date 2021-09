"Vine por un sueño, no por dinero": Rafael Dudamel y su regreso al Deportivo Cali

Rafael Dudamel es nuevo técnico del Deportivo Cali. El entrenador fue oficializado como timonel del conjunto 'azucarero' tras la salida de Alfredo Arias. El exarquero del cuadro caleño ahora tendrá el objetivo de intentar conseguir un título.

En la rueda de prensa de presentación, el estratega no se guardó nada y mostró su felicidad al retornar al club donde fue subcampeón de América en la Copa Libertadores de 1999.

"Es un sentimiento de mucha felicidad. Gracias por la presencia, a cada uno de los miembros de la junta, por esta hermosa oportunidad que nos presenta la vida. Cuando recibí el llamado del presidente me embargó una gran emoción, lleno de nervios, porque sentía cercana la posibilidad de llegar nuevamente a casa", dijo el timonel.

Por supuesto, su máximo objetivo va ser pelear por intentar ganar un título y potenciar las inferiores del onceno.

"Encontrar las puertas abiertas es una sensación especial. He seguido el andar el equipo y encontrar un plantel con tanta juventud y experiencia es bueno, ojalá podamos complementarlo para dar la vuelta olímpica", afirmó.

Por último, Dudamel le envió un mensaje a la hinchada del Cali para que apoyen a la institución. "A nuestra hinchada, el mensaje de cariño y agradecimiento por el apoyo por los diferentes medios. No veo el momento de que sea el sábado para reencontrarnos ya no en el Pascual, no en un lugar alquilado, en nuestra casa", concluyó.