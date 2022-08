Walmer Pacheco confesó los errores que cometió al llegar a Junior

Junior de Barranquilla se ha consolidado como uno de los equipos con mayor protagonismo en la Liga BetPlay al ser contundente en condición de local y a pesar de dejar algunas dudas como visitante.

Uno de los jugadores que ha incrementado su nivel en el inicio del segundo semestre es el lateral derecho Walmer Pacheco, quien había llegado al club con importantes expectativas en el segundo semestre de 2021 tras brillantes actuaciones en La Equidad.

Sin embargo, al zaguero le costó adaptarse a Barranquilla, por lo que solo hasta ahora está demostrando su mejor nivel.

En rueda de prensa, Pacheco reconoció cometió algunos errores en sus primeros meses con Junior, pero al mismo tiempo reveló que ha cambiado algunos hábitos para destacarse.

“Entendí que uno tiene que descansar. Pensé que Barranquilla era como Bogotá, que me recuperaba mucho más rápido. Aquí la humedad es brava, llegué a pesar 60 kilos y mi peso ideal es 65. Esas cosas me pesaron mucho. Hubo un cambio demasiado brusco, lo que era La Equidad a lo que es Junior. Me desubiqué un poco cuando llegué, pero logré encontrar a esa persona que me está haciendo crecer, me está ayudando a confiar en mí, a entrenarme mejor”, afirmó.

El lateral aseguró que la presión de jugar en La Equidad es diferente a la de estar en Junior. Además bromeó con algunos aspectos físicos.

"Me hice fuerte mentalmente. Quizá venía de un club donde no tenía tanta presión, como era La Equidad, y al llegar aquí, al ver que no agarraba mi nivel, me costó bastante desde lo mental. Gracias a Dios conseguí una persona que me ayudó a salir de ese bache. Cuando recién llegué las piernas me temblaban, ahora me siento más fuerte en lo físico. En los dos últimos partidos de local, en el minuto 89, tiré dos alargues".

Finalmente, Walmer Pacheco reconoció las dificultades que ha tenido Junior para ganar de visitante, pero elogió las fortalezas que tiene de local.

“De visitante hemos intentado hacer mejor las cosas, pero por pequeños detalles nos ha costado sacar los tres puntos. Lo que sí tengo claro es que estamos mejorando y los resultados llegarán", dijo.