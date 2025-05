Washington Aguerre, portero de Medellín, se defendió tras gesto en el clásico con Nacional

Polémico resultó el clásico paisa de la fecha 17 en la Liga BetPlay entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, el cual terminó empatado con marcador de 1-1, con tres expulsados y con el conjunto 'poderoso' con nueve jugadores en cancha.

Otra de las grandes incidencias del compromiso fue protagonizada por Washington Omar Aguerre Lima, guardameta de Deportivo Independiente Medellín, que en un momento tenso del encuentro le realizó algunos gestos a Kevin Viveros, atacante 'verdolaga'.

Lea también: La Sanción que recibiría Aguerre por su gesto contra Nacional

Después de ponerse cara a cara, Aguerre se apartó de Viveros, pero de inmediato sacudió su mano derecha para hacer la seña de que el delantero de Nacional tenía mal aliento.

Lo hecho por el portero charrúa causó polémica y aunque fue amonestado durante el partido, muchos pidieron que se le impusiera una sanción de oficio.

Washington Aguerre se defendió por gesto a Kevin Viveros

Este lunes 5 de mayo, Washington Omar Aguerre se pronunció por lo sucedido y además defendió su gesto.

"Son cosas que pasan en el partido y quedan ahí. Siempre lo he dicho, que lo que pasa dentro de la cancha se queda ahí. Son momentos de adrenalina y de vivir un clásico de esa manera. Él también me hizo un gesto y se la devolví, pero el mío fue peor. Hay que saber jugar con esas cosas y tomarlo con humor, no podemos dejar que esos detalles se mueran en el fútbol, hace que nos divirtamos", dijo en el uruguayo en diálogo con Win Sports.