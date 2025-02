Washington Aguerre sorprende tras su fichaje al Medellín: “esperaba un poco más”

Washington Aguerre no renovó con Peñarol

El arquero de 31 años, quien este lunes 3 de febrero aterrizó en la ciudad de Medellín para concretar su fichaje con el ‘poderoso de la montaña’, sorprendió con unas declaraciones acerca de su salida de Peñarol.

Y es que el guardameta confesó que pese a sus grandes actuaciones con el equipo ‘carbonero’, las directivas del club uruguayo decidieron ofrecerle un contrato por tres años con un salario mensual de 50.000 dólares que no terminó de satisfacer las pretensiones de Washington Aguerre, sabiendo que al final del año pasado terminaba su contrato y que era necesaria una renovación si querían mantenerlo.

“La verdad esperaba un poco más. Me sorprendió que no hicieran un esfuerzo. Me dolió mucho. Hubo solo una oferta. El presidente es Nacho. Es él quien decide. Con Peñarol logramos cosas importantes. Esperaba un poco más de esfuerzo del presidente”, dijo Aguerre según el portal web Bola VIP.