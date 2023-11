Wilmar Barrios envía un recado a Selección Colombia: "Que me presten atención"

Wilmar Barrios fue una de las sorpresas en la más reciente convocatoria de la Selección Colombia que viene de jugar las fechas 5 y 6 de Eliminatorias sudamericanas, pues luego de ser uno de los 'favoritos' del técnico Néstor Lorenzo, fue dejado por fuera.

Sin embargo, el mediocampista de 30 años no se pronunció públicamente sobre su ausencia en los juegos de Colombia ante Brasil y Paraguay, pero unos días después habló con 'Sport Express', y allí le envió un mensaje al cuerpo técnico de la Tricolor.

Wilmar Barrios habló sobre su ausencia en la convocatoria de la Selección Colombia

En un buen tono, sin dejar ver molestia por no ser tenido en cuenta por el entrenador Néstor Lorenzo, el cartagenero comentó que "esta vez no fui convocado, pero planeo seguir dando el 100% en mis entrenamientos y partidos con el club, como lo he hecho antes".

Vea también: "Ya arreglé condiciones": Dayro Moreno anunció en cuál equipo jugará en 2024

Asimismo, Wilmar Barrios hizo una 'promesa' y consideró que tiene condiciones para seguir siendo convocado a la Selección Colombia, por ende, le envió un recado al cuerpo técnico: "Trabajaré y espero que durante el próximo parón internacional el cuerpo técnico vuelva a prestarme atención".

Además, el volante de marca habló sobre Mateo Cassierra, quien se su compañero en el Zenit de San Petersburgo, y pese a ser casi 'fijo' en las convocatorias de Lorenzo, no ha debutado en Eliminatorias: "Es un amigo cercano, y estoy muy contento de que finalmente haya empezado a ser llamado a la selección nacional".

Le puede interesar: Deportivo Cali ya hizo oferta formal por un lateral; llegaría desde Europa

Por último, también sobre Cassierra, Wilmar Barrios comentó: "Creo que es el fruto de su trabajo. Siempre dije: 'Dale tiempo a Mateo', cuando se mudó al Zenit, su alto nivel ya estaba claro, porque es un delantero nato. Pero le llevó algún tiempo adaptarse al nuevo equipo".