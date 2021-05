Wilmar Roldán habló de su error arbitral en el clásico Millonarios vs América

Este sábado se llevó a cabo la vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay entre Millonarios y América de Cali en Ibagué luego que el equipo azul se haya impuesto en Cali la semana pasada por la mínima diferencia. La revancha fue un empate sin goles y el cuadro bogotano accedió a las semifinales donde espera por Junior o Santa Fe.

En medio del buen partido defensivo que hizo Millonarios, la polémica arbitral se hizo presente en el Manuel Murillo Toro por una posible expulsión que se reclamó contra Aldair Rodríguez, delantero de América; y por un penal que reclamaron a favor los escarlatas en la última jugada de la noche.

Respecto a la posible expulsión de Aldair Rodríguez por un fuerte pisotón contra Andrés Llinás, Roldán reconoció que hubo un error de su parte al no mostrar tarjeta roja: “Él es consciente, después de verla en 'Saque Largo', que era expulsión lo de Aldair, pero él estaba lejos y le dicen que no, que no era para expulsión. Ni el asistente ni el VAR", dijo el periodista Daniel Pérez en Win Sports tras asegurar que sostuvo una conversación privada con el juez.

Sobre el penal que reclamó América, se informó: “Me dice Roldán lo siguiente: él va relatando la jugada y como muchos han dicho llega un segundo antes Perlaza y es inevitable el contacto de Joao. El VAR le dice: 'vimos lo mismo', entonces se apoya en la decisión que tomó Roldán".

Tras la eliminación, América de Cali aguarda por la llegada del técnico Juan Carlos Osorio al banquillo y así afrontar el partido de este jueves en Venezuela contra La Guaira por la tercera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores.