Wilmar Roldán marcó distancia con Óscar Julián Ruiz: "No me parezco en nada, gracias a Dios"

El arbitraje colombiano no pasa por su mejor momento, pues desde hace varios años se nota la escasez tanto de centrales como de jueces de línea; tanto así, que Óscar Julián Ruiz -doce años después de su retiro- sigue siendo uno de los mejores.

Aun así, hay personajes como Wilmar Roldán quienes han demostrado carácter en el terreno de juego, más allá de que las equivocaciones siempre están 'a la orden del día'; y en la actualidad, con 43 años, es el más representativo del FPC.

De tal forma, Radio Red habló con Wilmar Roldán, con el fin de que comentara sobre los árbitros que admira; sin embargo, cuando se le inquietó por Ruiz, fue tajante con su respuesta y cortó el hilo de la conversación.

La opinión de Wilmar Roldán sobre Óscar Julián Ruiz

"Tengo más el estilo de José Joaquín Torres, de Óscar Julián Ruiz no me parezco en nada gracias a Dios. De quién no me inspira, no hablo", afirmó Wilmar Roldán saltando al exárbitro nacido en Villavicencio hace 53 años.

Posteriormente, siguió halagando al primer juez central mencionado, pues apuntó: "José Joaquín Torres es una gran persona, me gustaba su estilo y personalidad a la hora de dirigir".

Asimismo, Roldán habló sobre las claves que lo han llevado a seguir vigente, pues confesó que "uno tiene que ser y parecer ser. Uno tiene que ser buen árbitro dentro y fuera del terreno de juego".

Además, Wilmar Roldán le envió un mensaje a todos los referees y los que sueñan con ser uno, al comentar que "El árbitro que se deja irrespetar ya no tendrá respeto de los jugadores, al jugador le respeto algunas cosas pero si el tono y los gestos aumentan, las reglas son muy claras".

Entre tanto, el árbitro habló sobre la asistencia tecnológica, afirmando que "me tocó el antes y el ahora del arbitraje. Para mí era una maravilla cuando uno sólo tenía que tomar sus mejores decisiones, ahora llegó el VAR y toca esperar a la hora de tomar una decisión".

Luego de ahonda varios temas, a Roldán se le inquietó por la actualidad del arbitraje colombiano y dejó saber que "vienen tres árbitros muy buenos, Alexander Ospina, Carlos Ortega y Alexander Hinestroza".