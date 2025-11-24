Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 16:06
Wilson Morelo cambiaría de equipo en la Liga Betplay para 2026
El atacante monteriano se viene desempeñando en Águilas Doradas de Rionegro.
El mercado de fichajes en el FPC podría mover una de sus piezas más experimentadas: Wilson Morelo estaría cerca de cambiar de equipo para la temporada 2026. El delantero, actualmente en Águilas Doradas, es seguido de cerca por Deportivo Pasto, que quiere reforzar su ataque.
Puede leer: Liga Betplay: árbitros confirmados para la fecha 3 de cuadrangulares
La información fue revelada por el periodista Sebastián Hurtado, quien afirmó que, por ahora, “todo está en etapa de consulta y análisis, a la espera de que se aclaren los caminos en el mercado. Nada avanzado, pero sí sobre la mesa”.
El interés del cuadro nariñense no es casual. Morelo sería una petición directa de Jonathan Risueño, nuevo técnico del Deportivo Pasto, quien viene justamente de dirigir a Águilas Doradas y conoce de primera mano lo que el goleador puede aportar.
Risueño también pidió a otro de sus hombres de confianza: el portero Wuilker Faríñez, a quien tuvo en Rionegro y que podría convertirse en una de las contrataciones principales del equipo para 2026.
A sus 38 años, Wilson Morelo sigue siendo un delantero vigente y con cartel en el fútbol colombiano, por lo que su salida de Águilas no sería una sorpresa dentro de la reestructuración que planea el club.
En su carrera, Morelo ha vestido las camisetas de Millonarios, América, Tolima, Santa Fe, Monterrey, Pachuca y Colón de Santa Fe, además de su más reciente paso por Águilas Doradas.
Le puede interesar: Tres bajas en Santa Fe para recibir a Tolima por cuadrangulares
Los números de Wilson Morelo
En total registra 183 goles en 613 partidos como profesional, y su etapa más brillante la vivió en Independiente Santa Fe, donde anotó 94 goles y se convirtió en el cuarto máximo goleador en la historia del club.
De concretarse el movimiento, Morelo llegaría a un Pasto que busca recuperar protagonismo en la Liga Betplay y que pretende armar un proyecto competitivo bajo la dirección de Risueño.
Fuente
Antena 2