Wilson Morelo cambiaría de equipo en la Liga Betplay para 2026

El mercado de fichajes en el FPC podría mover una de sus piezas más experimentadas: Wilson Morelo estaría cerca de cambiar de equipo para la temporada 2026. El delantero, actualmente en Águilas Doradas, es seguido de cerca por Deportivo Pasto, que quiere reforzar su ataque.

La información fue revelada por el periodista Sebastián Hurtado, quien afirmó que, por ahora, “todo está en etapa de consulta y análisis, a la espera de que se aclaren los caminos en el mercado. Nada avanzado, pero sí sobre la mesa”.

El interés del cuadro nariñense no es casual. Morelo sería una petición directa de Jonathan Risueño, nuevo técnico del Deportivo Pasto, quien viene justamente de dirigir a Águilas Doradas y conoce de primera mano lo que el goleador puede aportar.

Risueño también pidió a otro de sus hombres de confianza: el portero Wuilker Faríñez, a quien tuvo en Rionegro y que podría convertirse en una de las contrataciones principales del equipo para 2026.