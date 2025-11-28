Wuilker Faríñez cambiaría de equipo en el FPC y volvería a Bogotá

Wuilker Faríñez, guardameta bien recordado por los hinchas de Millonarios y que viene de tener experiencia defendiendo los intereses de Águilas Doradas en este 2025, estaría muy cerca de cambiar de equipo para la siguiente temporada.

El portero de 27 años que ha vestido la camiseta de la Selección de Venezuela, salió de Millonarios en junio de 2020 rumbo al fútbol del Viejo Continente, sin embargo, en el Lens de Francia sufrió una dura lesión de ligamentos en su rodilla que le impidió tener regularidad y terminó regresando a su país para jugar en el Caracas FC.

