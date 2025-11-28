Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 19:03
Wuilker Faríñez cambiaría de equipo en el FPC y volvería a Bogotá
El arquero venezolano dejará el conjunto de Águilas Doradas.
Wuilker Faríñez, guardameta bien recordado por los hinchas de Millonarios y que viene de tener experiencia defendiendo los intereses de Águilas Doradas en este 2025, estaría muy cerca de cambiar de equipo para la siguiente temporada.
El portero de 27 años que ha vestido la camiseta de la Selección de Venezuela, salió de Millonarios en junio de 2020 rumbo al fútbol del Viejo Continente, sin embargo, en el Lens de Francia sufrió una dura lesión de ligamentos en su rodilla que le impidió tener regularidad y terminó regresando a su país para jugar en el Caracas FC.
Faríñez dejaría Águilas Doradas para volver a radicarse en Bogotá
El portero que militó por 2 años y medio en Millonarios estaría muy cerca de volver a radicarse en la capital del país, pues de acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, ha llegado a un acuerdo con Internacional de Bogotá (anterior Equidad) para ser su nuevo jugador a partir del 2026.
La fuente menciona que después de varios días de negociación, el fichaje se ha cerrado y Faríñez será uno de los arqueros que tendrá el naciente equipo bogotano que cambiará de nombre, escudo y colores, dejando atrás a lo que fue en algún momento La Equidad.
🚨 Exclusiva: Wuilker Faríñez (27) será nuevo jugador de #InterDeBogotá. El equipo de la capital llegó a un acuerdo para firmar al portero venezolano, tras varios días de negociación 🔒— Pipe Sierra (@PSierraR) November 28, 2025
👀 El equipo se está armando y buscar más refuerzos para lo que será el cambio institucional pic.twitter.com/oE4EGUwFPA
Los números de Faríñez en su paso por Águilas Doradas
El portero que tuvo que volver a su país para hacer resurgir su carrera en el fútbol, se convirtió en jugador de Águilas Doradas en marzo de este 2025, allí, atajó en 31 partidos contando todas las competencias (Copa y Liga BetPlay), recibiendo 30 goles y logrando su valla en cero en 7 compromisos.
La ficha de Wuilker Faríñez pertenece al Caracas FC y estaba hasta este diciembre en condición de préstamo en el conjunto antioqueño, club en el que no renovaría su cesión para entonces hacer parte del proyecto del nuevo club bogotano, que recordemos jugará en Primera División para el 2026.
