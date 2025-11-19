Wuilker Faríñez podría ser nuevo arquero de un club de Liga Betplay

Wuilker Faríñez podría cambiar de equipo para la temporada 2026 en la Liga Betplay. El portero venezolano saldría de Águilas Doradas, club al que llegó en 2025, y sería nuevo jugador del Deportivo Pasto.

La información fue revelada por el periodista Gabriel Mera Acosta, quien aseguró que el cuadro nariñense tiene un fuerte interés en fichar al arquero de 27 años. Pasto busca reforzar varias posiciones y el arco es una de las prioridades.

El equipo volcánico tendrá salidas importantes y necesita prontamente un portero titular. En ese escenario, Faríñez aparece como una opción atractiva por su trayectoria y regularidad en el fútbol colombiano.

La trayectoria de Wuilker Faríñez

De concretarse su llegada, este sería el tercer club de Faríñez en Colombia, tras su paso por Millonarios y su actual etapa en Águilas Doradas. El guardameta también suma experiencia internacional en Caracas FC y el Lens de Francia.