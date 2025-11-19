Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 18:57
Wuilker Faríñez podría ser nuevo arquero de un club de Liga Betplay
El venezolano se viene desempeñando en Águilas Doradas de Rionegro.
Wuilker Faríñez podría cambiar de equipo para la temporada 2026 en la Liga Betplay. El portero venezolano saldría de Águilas Doradas, club al que llegó en 2025, y sería nuevo jugador del Deportivo Pasto.
La información fue revelada por el periodista Gabriel Mera Acosta, quien aseguró que el cuadro nariñense tiene un fuerte interés en fichar al arquero de 27 años. Pasto busca reforzar varias posiciones y el arco es una de las prioridades.
El equipo volcánico tendrá salidas importantes y necesita prontamente un portero titular. En ese escenario, Faríñez aparece como una opción atractiva por su trayectoria y regularidad en el fútbol colombiano.
La trayectoria de Wuilker Faríñez
De concretarse su llegada, este sería el tercer club de Faríñez en Colombia, tras su paso por Millonarios y su actual etapa en Águilas Doradas. El guardameta también suma experiencia internacional en Caracas FC y el Lens de Francia.
Pese a su continuidad en clubes, Faríñez sigue siendo convocado a la Selección de Venezuela, lo que aumenta su perfil y lo convierte en una ficha apetecida en el mercado.
Deportivo Pasto también maneja otras alternativas para el arco, y se espera que en las próximas semanas se conozca el nombre del nuevo portero para la campaña 2026.
En el plano administrativo, el club busca cerrar el 2025 al día en pagos con el plantel, una condición que también influye en la llegada de nuevos jugadores.
Deportivo Pasto ya tiene nuevo técnico
Además, se aproxima la oficialización del técnico español Jonathan Risueño como nuevo entrenador de Pasto. El estratega llega precisamente desde Águilas Doradas, donde Faríñez fue una de sus piezas destacadas.
