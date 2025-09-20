Actualizado:
Sáb, 20/09/2025 - 10:35
Ya es oficial: Millonarios confirmó la contratación de este jugador
Llegó la firma de un jugador de Millonarios que promete mucho a futuro.
En medio de un semestre bastante flojo para el equipo embajador, llega una noticia que ilusiona a los hinchas de Millonarios, un jugador con un futuro prometedor firmó su primer contrato profesional.
En medio de lesiones, bajos rendimientos y ausencias surgió un nombre en Millonarios que promete mucho a futuro.
Samuel Martín firmó su contrato con el embajador
Samuel Martín dio un paso clave en su carrera al firmar su primer contrato profesional con Millonarios, luego de haber sumado minutos y mostrar condiciones en el primer equipo. Como lateral derecho, ha sabido responder con solvencia y proyección ofensiva, lo que convenció al cuerpo técnico y a la dirigencia de asegurar su continuidad en la institución. Su vínculo refleja la confianza que el club tiene en su evolución y en el aporte que puede dar al proyecto deportivo a largo plazo.
Ahora, con el respaldo contractual y la experiencia que ya ha sumado en la Liga BetPlay, Martín tendrá la oportunidad de consolidarse como una alternativa confiable en la defensa azul. Su reto será mantener la regularidad, seguir puliendo aspectos tácticos y potenciar su capacidad en el ida y vuelta, virtudes claves en el fútbol moderno. La hinchada de Millonarios ya lo ve como una de las grandes apuestas de la cantera y espera que se convierta en un referente del equipo en los próximos años.
Un rayo de esperanza en un semestre gris
La firma del contrato de Samuel Martín llega en un momento donde Millonarios atraviesa un semestre complicado, y se convierte en una señal positiva de cara al futuro. La aparición de un canterano con talento y personalidad refresca el panorama y da confianza a la hinchada, que anhela ver nuevas figuras surgidas de la casa como protagonistas en el plantel profesional. Este tipo de noticias demuestran que, incluso en medio de las dificultades deportivas, el club sigue apostando por el desarrollo de su cantera.
El desafío ahora será acompañar el crecimiento de Martín con un entorno que le permita afianzarse y evolucionar como lateral derecho en la élite del fútbol colombiano. Si logra consolidarse, Millonarios no solo habrá ganado un jugador importante para la defensa, sino también un símbolo del trabajo en divisiones menores. En un semestre lleno de tropiezos, el presente y futuro de Samuel Martín se convierte en un motivo de ilusión para el hincha embajador.
Fuente
Antena 2