Ya es oficial: Millonarios confirmó la contratación de este jugador

Samuel Martín firmó su contrato con el embajador

Samuel Martín dio un paso clave en su carrera al firmar su primer contrato profesional con Millonarios, luego de haber sumado minutos y mostrar condiciones en el primer equipo. Como lateral derecho, ha sabido responder con solvencia y proyección ofensiva, lo que convenció al cuerpo técnico y a la dirigencia de asegurar su continuidad en la institución. Su vínculo refleja la confianza que el club tiene en su evolución y en el aporte que puede dar al proyecto deportivo a largo plazo.

Ahora, con el respaldo contractual y la experiencia que ya ha sumado en la Liga BetPlay, Martín tendrá la oportunidad de consolidarse como una alternativa confiable en la defensa azul. Su reto será mantener la regularidad, seguir puliendo aspectos tácticos y potenciar su capacidad en el ida y vuelta, virtudes claves en el fútbol moderno. La hinchada de Millonarios ya lo ve como una de las grandes apuestas de la cantera y espera que se convierta en un referente del equipo en los próximos años.