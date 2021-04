Yeison Guzmán deja a Envigado para jugar en el fútbol de Brasil

Luego de la incertidumbre sobre el futuro de la joya del Envigado, Yeison Guzmán se conoció cual será el equipo en el que jugará la próxima temporada. El cuadro antioqueño aceptó la oferta del club brasileño, Cruzeiro por lo que Guzmán jugará en la segunda división del fútbol ‘carioca’.

A través de un comunicado, Envigado informó que “Envigado Fútbol Club y Cruzeiro Esporte Clube informan que han llegado a un acuerdo para la negociación de Yeison Guzmán. El jugador de 23 años, uno de los jóvenes talentosos de nuestra ‘Cantera de héroes’”.

Por otra parte, el mismo jugador le envió un mensaje a su nuevo club, donde resalta que “ahora soy un loco más por Cruzeiro. Nos vemos en breve”. Hay que recordar que a sus 23 años, el mediocampista colombiano tendrá su primera experiencia a nivel internacional, por lo que espera tener un buen rendimiento para ser visto por clubes del viejo continente o ligas más importantes en Sudamérica como la argentina e incluso la primera división del fútbol brasileño.

Cabe señalar que hace unos días, el empresario del volante colombiano, Kormac Valdebenito había expresado que “es muy difícil, porque allá (Cruzeiro) no pagan su salario a tiempo. No es un joven que tiene 50.000 dólares en el banco que esperar dos o tres meses el pago". No obstante, el acuerdo entre colombianos y brasileños llegó a un buen puerto, por lo que Envigado ya piensa en el próximo jugador que suplirá la ausencia de Guzmán.

Asimismo, Junior también tendrá que ver otra alternativa, ya que era el equipo que estaba interesado en los servicios de Guzmán, pero desafortunadamente para las directivas del cuadro barranquillero el mediocampista eligió cambiar de aires.