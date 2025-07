Yeison Guzmán dejaría Europa: lo ofrecieron a dos grandes de Liga BetPlay

Sin duda alguna, Yeison Guzmán es uno de los futbolistas colombianos que podría apuntar a mantenerse en Europa y tal vez, firmar con un equipo de mayor envergadura que el Torpedo de Rusia. El mediocampista salió del Deportes Tolima después de la final con el repudio de los hinchas por el penal displicente que falló ante Atlético Nacional, pero en tierras rusas, parece que tampoco va a durar.

Por el momento, Yeison Guzmán está en Colombia, pese a que ya arrancó la pretemporada del Torpedo de Moscú con amistosos ante clubes de la primera división rusa. Sin embargo, el antioqueño no ha podido viajar, presuntamente, por temas de la documentación de su familia, de acuerdo con el periodista, Roberto Urrea.

En medio de las dudas que tiene de regresar a Rusia, Yeison Guzmán podría cambiar de aires y no precisamente en Europa. El oriundo de La Unión, Antioquia dejaría Rusia si no se solucionan estos temas personales y ya hay dos clubes de la Liga BetPlay que están pendientes del futuro de Guzmán.

LOS DOS CLUBES DE LA LIGA BETPLAY A LOS QUE FUE OFRECIDO YEISON GUZMÁN

Y es que, de acuerdo con información de Felipe Sierra, el mediocentro ex Envigado, Atlético Nacional y Deportes Tolima se iría del Torpedo con destino a la Liga BetPlay. De hecho, habría sido ofrecido a Millonarios y Junior, equipos que también tienen al jugador en su radar.

Todo parece indicar que es el Junior el equipo que más cerca tiene la posibilidad de fichar a Yeison Guzmán por los temas personales que harían que no volviera a Rusia. Su futuro parece estar conectado con el club barranquillero, pues algunos medios confirman que aceleran y que estaría muy cerca de recalar en el cuadro atlanticense.

Pese a que no hay nada confirmado con el futuro del mediocentro ex Tolima, Millonarios, que no ha hecho mayor cosa en el mercado de fichajes también podría dar el golpe y fichar al antioqueño para este segundo semestre.

YEISON GUZMÁN PODRÍA RESCINDIR SU CONTRATO GRACIAS A MEDIDA DE LA FIFA

Como Yeison Guzmán juega en la liga de Rusia y el país pasa por un conflicto con Ucrania, la FIFA podría darle la mano al colombiano para poder facilitar su salida de la institución moscovita en donde jugó 11 partidos y marcó cinco goles. El ente confirmó unas medidas para los jugadores que estén inmersos en este riesgo en estas ligas.

La FIFA mantiene que los jugadores pueden tomar medidas como la suspensión temporal de contratos para proteger a los jugadores. Además, esta suspensión también puede permitirles rescindir contratos y buscar clubes en un entorno más seguro.

En ese orden de ideas, Yeison Guzmán podría utilizar estas medidas y rescindir su contrato para buscar nuevos aires. Entre ellos, la Liga BetPlay que puede ser su destino con ofrecimientos y con Junior y Millonarios que lo quieren.