Yeison Guzmán explicó por qué se decidió por Nacional y no por Junior

Atlético Nacional oficializó hace unos días a uno de sus fichajes estrellas, Yeison Guzmán, quien reforzará el mediocampo del estratega Alejandro Restrepo para el segundo semestre, donde el cuadro ‘verdolaga’ afrontará la Liga y Copa Betplay.

Aunque se había anunciado la llegada de Guzmán en las redes social, no se había presentado a los medios de comunicación, donde el mediocampista resaltó las expectativas que tiene al llegar al club del cual es hincha: “Vengo con la ambición de hacer historia con esta camiseta, ganar la mayor cantidad de títulos posibles. Aportarle a esta institución, estoy muy feliz de estar aquí y con la responsabilidad que esto implica”.

Asimismo, dejó claro que estar en el campeón de América era una promesa que le había hecho a sus familiares: “Mi familia está muy feliz, es una promesa a mi familia de estar en Nacional. Ellos confían en mis capacidades y lo que puedo dar acá”.

Por otra parte, se sinceró al decir que cuando firmó con Nacional “recayó una responsabilidad” sobre él, por lo que va a “aportar y hacer más grande este club y escribir más historia en él. En el frente de ataque me desenvuelvo muy bien, por extremo izquierdo, derecho, en el centro y en cualquier parte me siento muy bien”.

Finalmente, le dejó un mensaje a los hinchas de Nacional, quienes no saben lo que es ser campeón desde el 2017. Guzmán indicó que “siempre hubo el interés de Nacional. Me alegra que me hayan tenido en cuenta y por eso también me decidí por estar acá".