Yesus Cabrera le pidió a los hinchas de América que "perdonen" a Juan Camilo Angulo

El clásico vallecaucano del pasado jueves que dejó como ganador a América de Cali frente a Deportivo Cali en Palmaseca, siguió generando polémica y reacciones tanto por el tema arbitral como la rivalidad entre ambos clubes y sus propios jugadores.



Sin embargo, Yesus Cabrera, mediocampista y referente de América, quiso bajarle la temperatura al clásico a través de una publicación en redes sociales donde hablaba de la sana rivalidad entre ambos equipos y mencionando a Juan Camilo Angulo.



“Ni rojos , ni verdes, fuera de la cancha todos somos iguales. La vida se respeta… Dios no las dio, él no las quita”, señaló Cabrera a través de Instagram.

Y luego comentó: "Terminó el partido, cambié una camiseta con un compañero del Cali y fui y se la llevé a un amigo que es hincha del Cali . Le brillaban los ojos, el sentimiento es el mismo, no hacemos todo tipo de chanzas. Es fútbol, es muy lindo… no como lo quieren dejar ver unos cuantos. Como diría Adrián, el hecho de que pensemos diferentes no nos hace enemigos”.



Cerrando con la frase refiriéndose al polémico jugador: “Juan Camilo es mucho jugador de fútbol ¿Algún día lo perdonamos?”.



Cabe señalar que Juan Camilo angulo fue un jugador de grandes temporadas en América y salió del club en medio de varias polémicas para luego recalar en el Deportivo Cali donde también ha tenido muy buen rendimiento y se ha convertido en un referente del 'azucarero' generando una fuerte animadversión en la hinchada escarlata.