Yesus Cabrera se confesó: las razones por cuáles se fue del América

El bicampeón con América de Cali, Yesus Cabrera, ahora jugador del Cuiabá indicó los motivos por los cuales decidió dar un paso al costado del equipo ‘escarlata’. El cartagenero manifestó que fueron “varios factores” para que no siguiera vistiendo la camiseta del elenco rojo.

“El primero es un deseo mío, un sueño de tener una experiencia en el exterior, y dentro de esa negociación con el América hubo muchas situaciones que terminaron en que yo no renovara, una para mí fue la manera de renovación, el tiempo, no fue prudente, fue casi a la ligera, terminándose el contrato”, fueron las palabras del extremo.

Asimismo, Yesus comentó en el Súper Combo del Deporte que las negociaciones fueron directamente con Tulio Gómez, dueño del América: “Él en días anteriores manifestaba que mi renovación era muy costosa, cuando con América a mediados de abril ya teníamos algo arreglado verbalmente y que la negociación se fajara porque puse una sola condición y es que se me hiciera el pago de la prima a la firma en dos partes”.

Y es que según el jugador de 30 años, esa condición se puso, ya que “la renovación anterior de tres años se puso unas fechas y no se cumplieron, solo para garantizar que no se me corran las fechas y contar con el dinero pactado en la negociación. Con eso se paró la negociación, creo que a si don Tulio le hubiera parecido costosa la transacción, no hubiera aceptado el acuerdo verbal y habría respondido que era mucha plata, hagamos esto o lo otro. Si se acepta es porque está bien. En los últimos meses, faltando poco tiempo para el vencimiento del contrato, se manifiesta que no hay plata en el club, de todas esas cosas que siempre se dicen y nunca se llega a un arreglo, ya cuando está encima uno va pensando en otras cosas, tenía una carta de intención de un equipo de Turquía y se me fue metiendo más el deseo de jugar en el exterior”.

Con la llegada de Juan Carlos Osorio al banquillo técnico, Cabrera dejó claro que “nunca habló” con el risaraldense y a pesar de ello, “no hubiese tenido ningún problema en firmar, el tema no pasa por plata ni por otra cosa, sino por organización en cuanto a los temas contractuales”.