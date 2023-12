Yimmi Chará sueña con regresar al FPC en 2024: quiere jugar en uno de los grandes

Terminó la Major League Soccer dejando al Coloumbus Crew de Juan Camilo 'Cucho' Hernández como campeón y como uno de los jugadores más destacados a lo largo del certamen. Anotando gol en la final como el goleador del torneo y también uno de los máximos asistentes en el torneo, dejó en alto a Colombia a nivel global.

Sin embargo, no todos los colombianos viven el mismo panorama que Juan Camilo Hernández. Se confirmó la salida de cuatro cafeteros en Estados Unidos que hacen que la Liga BetPlay sueñe con ficharlos ahora que quedaron libres. Jimmy Medranda, Santiago Arias, Michael Barrios y Fredy Montero buscarán suerte en otros rentados nacionales.

Aunque Yimmi Chará todavía tiene un año de contrato con el Portland Timbers, el delantero que comparte club con su hermano, Diego, no ocultó su anhelo de regresar al Fútbol Profesional Colombiano y volver a un equipo al que le guarda mucho cariño por el trato que tuvo cuando hizo dupla con Teófilo Gutiérrez en el Junior de Barranquilla. El famoso 'ChaTeo' dio de qué hablar y el pueblo barranquillero lo reconoció partido a partido en el Metropolitano.

Palpitando la final entre Deportivo Independiente Medellín y el Junior, Yimmi Chará regresó a Colombia y será un espectador de lujo en el Atanasio Girardot apoyando al cuadro atlanticense en la búsqueda de su décima estrella.

En entrevista con el medio barranquillero El Bordillo, Yimmi explicó el amor que tiene hacia el Junior, "sí, claro. Creo que de la manera que salí del club cualquier jugador quisiera salir. Tengo un gran cariño por la ciudad y la hinchada por el trato que me dieron a mí y mi familia y me encantaría regresar".

Como si fuera poco, Yimmi dejó un mensaje para la hinchada, "que siempre apoyen al equipo, porque ese apoyo y esa energía siempre se ve reflejado en el campo". Finalmente, el delantero colombiano sentenció que no lo han tentado hasta ahora en Barranquilla, "no, no se ha hablado hasta el momento de eso. Imagino que estarán esperando a que se acabe el torneo a ver si van a traer jugadores".