"Yo a Cali sólo vuelvo a un color": Guimaraes piensa en América y no evade el tema Osorio

América de Cali complicó su sueño de clasificar a los cuadrangulares finales tras caer en Techo ante La Equidad. El cuadro que dirige Juan Carlos Osorio tendrá que vencer a sus próximos rivales Deportivo Pasto y Pereira, y pensar en sus rivales directos, por lo que el puesto de Osorio en el banquillo técnico ‘escarlata’ está en veremos, puesto que la relación con la hinchada está rota tras los malos resultados.

Por tal razón, los nombres que podrían reemplazarlo empiezan a llegar a las oficinas ‘escarlatas’. El primero de ellos es el del profesor Alexandre Guimaraes, quien tuvo un grato paso por América cuando quedó campeón de la Liga Betplay 2019-II.

En una entrevista concedida a Super Combo de Radio Red RCN Cali, el costarricense dejó claro que a “Cali volvería sólo a un color”, haciendo referencia al club ‘escarlata’.

Asimismo, dejó claro que "siempre intento salir sin cerrarme puertas (hablando de América). Solo fueron perspectivas diferentes, pero la relación no quedó dañada" con el dueño del club, Tulio Gómez, por lo que su regreso se podría dar, siempre y cuando se llegue a un acuerdo.

Finalmente, Guimaraes se atrevió a opinar sobre el volante Carlos Sierra quien no ha podido rendir en los últimos años como sí lo hizo con él: "Si me ha extrañado que Sierra no haya tenido la continuidad desde que yo me fui, para mí es un jugadorazo".