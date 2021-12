"Yo a 'Teo' lo odiaba, era fastidioso": la confesión que hizo un ex jugador del Cali

Deportivo Cali fue el primer equipo que se clasifico a la gran final del segundo semestre del año, incluso lo consiguió a una fecha del final de los cuadrangulares, pues le sacó siete puntos de ventaja a su máximo perseguidor.

Ahora, cuando los dirigidos por Rafael Dudamel esperan rival en la final con la intención de conseguir la décima estrella de su historia, un ex jugador 'verdiblanco' se animó a hacer públicas sus impresiones sobre el equipo y Teófilo Gutiérrez, referente del mismo.

Se trata de Andrés Mosquera, quien se desempeñó como defensa central en Millonarios, Nacional, Medellín Caldas, entre otros, además del Deportivo Cali donde debutó y se retiró.

Y es que en un diálogo con 'Los Dueños del Balón Cali' de Antena 2, el Mosquera dejó saber lo que le genera el cuadro caleño, pues "es un equipo muy bien parado tácticamente dentro de la cancha, mejoró en defensa y es eficaz".

Asimismo, rápidamente tocó el tema Gutiérrez, el jugador más importante del equipo, y mostró su admiración "'Teo' está siempre con su experiencia, maneja a los árbitros, maneja a los compañeros y maneja a la tribuna, es un fenómeno".

No obstante, no se guardó nada, y comentó lo que le generaba el '29' en su época como futbolista "cuando yo estaba en Once Caldas, 'Teo' era fastidioso como es ahora, y esas mañas las ha aprendido a favor de su equipo".

Tras lo anterior, realizó una confesión, pues sin dudarlo dijo que "yo a 'Teo' lo odiaba, lo vengo a querer ahora porque está en mi 'Superdepor' y le ha dado una mano importante a la juventud y a nosotros".

A su vez, contó una anécdota con 'Teo', pues "yo a él lo escupí en el Metropolitano porque era fastidioso, de hecho no ha dejado de ser fastidioso".

Pese a ello, Mosquera retomó los comentarios generales sobre el cuadro 'verdiblanco', haciendo notar que "me gusta el funcionamiento táctico del Cali y tiene un buen equilibrio línea por línea".

De tal manera, se conocieron las impresiones del ex futbolista del Deportivo Cali, quien en su palmarés tiene dos títulos con el 'azucarero', pues levantó los torneos de 1996 y 1998, además del apertura 2009 con Caldas.