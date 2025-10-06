“Yo me tiro”; Alfredo Morelos se refirió al penal contra Boyacá Chicó

Hace algunas fechas, Deportivo Pereira enfrentó a Boyacá Chicó en la Liga BetPlay en Tunja. La polémica estuvo presente durante todo el partido, especialmente por los últimos minutos cuando el árbitro central señaló una pena máxima discutida para el equipo boyacense que terminó con el empate de los ‘Ajedrezados’ sobre la hora. Rafael Dudamel afirmó que cada vez que se juega en suelo tunjano pasan cosas.

Efectivamente, el juego entre Boyacá Chicó contra Atlético Nacional de la fecha 14 de la Liga BetPlay se prestó para la polémica. Los locales abrieron la cuenta con Johan Bocanegra y un golazo, pero en la última jugada, el VAR, encargado por Nicolás Gallo, le advirtieron a Jairo Mayorga que vio el monitor y señaló penal.

La acción discutida se presentó en un forcejeo entre Alfredo Morelos y el zaguero Arlen Banguero. Morelos sintió el contacto en el área y de manera inteligente y muy vivo se dejó caer para que compraran la posibilidad de señalar al manchón blanco, jugada que terminó con el empate, justamente de Morelos.

Una vez terminó el partido, Alfredo Morelos le metió más polémica al asunto hablando sobre lo sucedido en esa última jugada. Además, dio detalles del forcejeo y aseguró que actuó con inteligencia para que Jairo Mayorga determinara que era penal.

“SOY INTELIGENTE EN ESAS JUGADAS Y AFORTUNADAMENTE LOGRAMOS EL PENAL”; ALFREDO MORELOS

Alfredo Morelos habló en Win Sports en donde sentenció que, 100% era penal para Atlético Nacional sobre el final del partido. Aseguró que la jugada que acabó con lanzamiento desde el punto penal fue parte de su planificación para dejarse caer en el área cuando ya estaba por delante de su marcador.

El ex Rangers de Glasgow y Santos de Brasil afirmó que, “ya tenía la posición ganada. El defensor sabe porque yo hablo con él y le dio: ‘ya te gané la posición y me agarras’. Obviamente yo siento el contacto y me tiro”. De cierta forma, aceptó que se cae al suelo, pero, tal vez porque se adelantó de su marca mientras lo tenían agarrado fue la clave para que Jairo Mayorga pitara penal.

Sumado a lo anterior que fue parte del plan de Alfredo Morelos al ganarle la posición y caer al suelo en el más mínimo contacto, Morelos sostuvo que, “yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y bueno, gracias a Dios se logró el penalti”. La acción generó todo tipo de reclamaciones por parte de los jugadores del Boyacá Chicó, pero nada pudo detener la señalización de Jairo Mayorga.