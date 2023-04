“Yo no estoy acá para ser simpático”: Autuori a periodista que lo criticó en rueda de prensa

Atlético Nacional le dio vida a Junior de Barranquilla, pues cayó 0-1 en el Atanasio Girardot por la fecha 12 de la Liga Betplay 2023-1 con anotación de Didier Moreno; pues ahora los Rojiblancos son décimos (14 puntos) a tres unidades del octavo.

Y en vista del mal juego de los Verdes ante Junior, todo pintaba para que la rueda de prensa ofrecida por el técnico Paulo Autuori tuviera un tinte interesante; no obstante, no se esperaba que hubiera un rifirrafe entre el entrenador y un periodista.

Y es que en medio de la tranquilidad propia del entrenador de Nacional, un periodista le preguntó si la hinchada podría tener esa misma calma, a lo cual Autuori respondió de manera tajante, pues apuntó: "Esa es una pregunta que uno hace para ser simpático y popular con la gente. Yo no estoy acá para tomar medidas populares o para ser simpático, yo soy un líder y no voy a perder mi tranquilidad".

Asimismo, el entrenador brasileño refutó al comunicador comentando: "Yo no he dicho que no ha pasado nada, ¿cuándo utilicé ese término? Dímelo"; a lo cual el periodista le respondió que si bien no la ha utilizado, su calma sí demuestra que tiene mucha tranquilidad.

De tal forma, el DT de Nacional volvió a responder: "Ustedes preguntan lo que la gente quiere escuchar, y la prensa tiene una responsabilidad enorme porque es fundamental en el proceso del fútbol y cómo trasciende a la vida económica y social. Eso no es análisis. Ustedes usan términos como si fuera un drama o una tragedia".

Así las cosas, la rueda de prensa de Atlético Nacional culminado el duelo contra Junior de Barranquilla, dejó un llamado a la reflexión por parte de Paulo Autuori a la prensa; eso sí, sin dejar de lado que -desde su perspectiva- "los jugadores hicieron un gran partido y el resultado no borra absolutamente nada".