"Yo no se qué me pasó": presidente de Dimayor confirmó airada discusión con dos presidentes del FPC

Es un hecho que Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, dejará el cargo el miércoles 30 de noviembre, por lo que ya viene haciendo un análisis de lo que fue su gestión, los inconvenientes que hubo y las posibilidades de mejora.

Y es que en 'Palabras Mayores' de este viernes 9 de septiembre, justamente Jaramillo habló con Carlos Antonio Vélez, y explicó los motivos de algunas decisiones 'polémicas', aclaró rumores y dijo algunas curiosidades.

La pelea entre el presidente de Dimayor y dos presidentes de equipos colombianos

En los últimos días surgió el rumor de que en reunión reciente, hubo un 'rifirrafe' entre Fernando Jaramillo y Juan Carlos Trujillo (presidente de Llaneros), la cual por poco genera agresiones físicas, sin embargo, según el presidente de Dimayor, "fue una discusión airada, no sé qué me pasó, yo no soy así".

Asimismo, Jaramillo manifestó que son situaciones que surgen en el momento y que 'se pueden salir de las manos', pero que es conocedor del error cometido y por ende "yo ya ofrecí disculpas".

De igual forma, antes de hablar con Jaramillo, hubo un diálogo con Juan Carlos Trujillo, quien también desmintió que el tema haya pasado a mayores; eso sí "él se levantó de la mesa y se vino hacia nosotros (Alberto Mario Garzón de Unión Magdalena)", pero todo quedó ahí.

El balance de Jaramillo como presidente de Dimayor

Posteriormente, dejando de lado el rumor que surgió respecto al 'amague de pelea', Jaramillo comentó que la prioridad es "trabajar en pro del fútbol y no de intereses particulares", y dio paso a una breve explicación de sus decisiones.

"El que toma decisiones se equivoca" inició Jaramillo, apuntando que en ocasiones hubo determinaciones apresuradas, pero "aquí se debe actuar en caliente"; asimismo, confesó que pese a que "pudo ser diferente", considera que actuó acorde a las situaciones.

Problemas entre la Dimayor y Millonarios

Entre tanto, y teniendo en cuenta la estrecha relación que sostiene con Gustavo Serpa, apuntó que "es un gran amigo", pero no pasó por alto anda y confesó que "el club que más problemas me trajo fue Millonarios", sin profundizar en el tema.

Por último, y en lo que respecta a la forma en que se debe tomar decisiones desde la entidad principal del FPC, es primordial "darle una dinámica diferente a Dimayor para que no sucedan este tipo de cosas (rumores relacionados a favorecimiento a clubes e intereses particulares)".

Así, el presidente quien dejará el cargo en Dimayor el 30 de noviembre le apunta a una reestructuración de la entidad, la cual implica cambio de estatutos; pero según él y varios presidentes de clubes colombianos, es el camino correcto.