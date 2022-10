Definidos los cuadrangulares de la Liga Betplay. Independiente Santa Fe y Águilas arrancan las finales con el rótulo de ser cabezas de grupo, luego de ser primero y segundo, respectivamente, de la fase ‘Todos contra todos’.

Los pronósticos comenzaron acerca de cuáles serán los equipos finalistas del segundo semestre de 2022. Antonio Casale, director de En La Jugada, se lanzó al agua y dio los nombres de los dos aspirantes a llegar a la última instancia del FPC.

Vea también: Serios problemas para la Dimayor de cara a los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Para el periodista de RCN Radio, sus dos favoritos para llegar a la final de la Liga Betplay son Millonarios e Independiente Medellín, al margen del nivel parejo que han mostrado los clubes clasificados.

"Yo sí me la juego. Yo me la juego por Medellín y Millonarios", dijo Casale este lunes En La Jugada, luego de conocerse la lista completa de finalistas, de la cual no hace parte Nacional, eliminado en la última fecha.

Le puede interesar: Calendario completo de los cuadrangulares; clásico capitalino en la primera fecha

Aunque da a los azules como opcionados a pelear por la estrella de diciembre, Antonio Casale señaló en las últimas semanas que al interior de la plantilla que dirige Alberto Gamero se presentaron algunos hechos que afectaron el ambiente en el camerino.

Millonarios clasificó a los cuadrangulares en la última fecha de la Liga Betplay, luego de golear 4-2 a Alianza Petrolera; por su parte, Independiente Medellín se instaló de manera anticipada en la siguiente fase tras vencer, precisamente, al elenco embajador el miércoles pasado en Bogotá.