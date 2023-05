La bronca del 'Bolillo' con uno de los 'intocables' del Junior: "Yo también estoy disgustado"

Hernán Dario el ‘Bolillo’ Gómez se mostró disgustado con uno de los jugadores referentes de la plantilla del Junior de Barranquilla, luego del empate sin goles ante Deportivo Pereira en la fecha 19 de la Liga.

El entrenador antioqueño mostró su bronca por la actitud de Carlos Bacca, quien salió descontento del campo cuando fue sustituido en lugar de Brayan León al 56.

Vea también: Bolillo explotó ante la tensa situación que vive el Junior: "Somos el hazmerreir"

Sobre lo sucedido, ‘Bolillo’ Gómez no se puso con rodeos y le habló duro al delantero del Junior de Barranquilla, quien sigue sin ser la solución de gol en el equipo ‘tiburón’.

“Yo también estoy disgustado. Así lo dejamos, si él lo está, yo también. No nos íbamos a desbaratar más. La formación era medio improvisada”, dijo el estratega. Luego agregó: “Yo no soy de los técnicos que va a decir que saqué un jugador por qué si y por qué no. Yo eso no lo hablo públicamente”.

Le puede interesar: “Conmigo no vas más”: 'Bolillo' se cansa de jugador del Junior; llegó borracho y trasnochado

Junior de Barranquilla llegó a 25 puntos y depende de otros para asegurar su clasificación a los cuadrangulares en la última fecha del ‘todos contra todos’ del FPC.

Acerca del portero Jefferson Martínez, ‘Bolillo’ destacó la labor del guardameta en el partido ante Deportivo Pereira en el Metropolitano.

“Destaquemos a Jefferson Martínez, pero aparte de que enfrentamos un equipo fuerte, en Manizales teníamos una nómina completa y trabajada. Hoy fue un equipo de mucho remiendo y estábamos haciendo cosas que no veníamos realizando. No estábamos cómodos”, añadió Gómez en rueda de prensa.

En la próxima jornada, Junior visitará a Atlético Huila con la obligación de ganar para aspirar a la clasificación. Un resultado diferente, deja sin opción al conjunto rojiblanco.