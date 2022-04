La actualidad de Nacional en la Liga Betplay es inmejorable. El conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera es primero del campeonato y se encuentra clasificado para la fase de cuadrangulares. Los buenos resultados han acompañado a los verdolagas y sus fichajes van encontrando su mejor nivel de cara a la definición del torneo.

El papel de los nuevas incorporaciones empieza a ser determinante para las aspiraciones al título. Dorlan Pabón, referente de la institución antioqueña, regresó al club de Medellín y espera tener grandes logros en la casa verde. Así lo ha manifestado el jugador en la rueda de prensa previa al encuentro ante Once Caldas.

"El objetivo en Nacional es ganar, ya nos pasó el semestre pasado que jugamos bonito, pero no ganamos. Acá no hay envidias, no podemos bajar los brazos. Yo vine a Nacional a ser campeón, no vine a pasear, vamos por un buen camino y dependemos de lo que hagamos" señaló el mediocampista.

Sobre su presente en el cuadro verde, el jugador expresó: "estoy en un buen momento, en parte se debe a la confianza del técnico y mis compañeros. No era fácil llegar a Nacional, cada día me preparo para dar lo mejor de mí".

Para finalizar, Dorlan remarcó el buen presente de su equipo: "este buen momento se debe a todos, incluyendo a los hinchas. Buscamos brindar espectáculo y que sigan hablando bien, proyectamos grandes cosas.

Por ahora, el volante y sus compañeros se preparan para la disputa de las últimas fechas del todos contra todos, donde Nacional intentará finalizar primero para obtener la ventaja del 'punto invisible' en los cuadrangulares.