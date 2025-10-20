Actualizado:
Lun, 20/10/2025 - 13:27
Liga de Naciones Conmebol: fecha y formato de clasificación al Mundial
En Suramérica se realizará un certamen inédito que hará las veces de Eliminatoria a la próxima Copa del Mundo.
La Liga de Naciones Femenina de la Conmebol será el nuevo torneo insignia del fútbol femenino sudamericano. Este certamen marcará un hito al disputarse por primera vez entre el 24 de octubre de 2025 y el 9 de junio de 2026, y además servirá como clasificatoria a la Copa Mundial Femenina 2027, a celebrarse en Brasil.
En esta edición inicial, participarán nueve selecciones femeninas asociadas a la Conmebol, a excepción de Brasil, que no formará parte del torneo por tener asegurado su cupo mundialista como anfitrión. Esto abre una oportunidad para que otras selecciones sudamericanas compitan directamente por los lugares disponibles a la cita orbital.
Formato de la Liga de Naciones de Conmebol 2025-26
El campeonato se desarrollará en un formato de todos contra todos, con una sola rueda de partidos. En total, se disputarán 36 encuentros, distribuidos en nueve jornadas, en las que cada selección descansará una fecha. Este sistema busca garantizar la competencia equilibrada entre todos los participantes.
Cada jornada enfrentará a ocho equipos, mientras uno quedará libre. La programación de los partidos se definirá conforme al calendario aprobado por el Consejo de la Conmebol, el pasado 7 de abril de 2025. Las fechas se organizarán en periodos de competencia específicos denominados Tipo I y Tipo II.
En los periodos Tipo I, que duran nueve días, los equipos podrán disputar hasta dos partidos: uno el viernes y otro el martes siguiente. En los periodos Tipo II, de doce días, se jugarán hasta tres partidos, los viernes, martes y sábados, siempre con un mínimo de tres días de descanso entre compromisos.
De acuerdo con la estructura definida, la Liga de Naciones Femenina garantizará una carga competitiva constante durante varios meses, lo que permitirá a las selecciones mantener ritmo y desarrollo dentro del ciclo mundialista, según explicó Conmebol.
¿Cuántas selecciones de Conmebol clasifican al Mundial Femenino 2027?
Al finalizar la fase única, los dos primeros equipos de la tabla de posiciones clasificarán directamente al Mundial Femenino 2027, mientras que las selecciones ubicadas en el tercer y cuarto lugar obtendrán su boleto al repechaje intercontinental, donde buscarán un cupo adicional para la cita en Brasil.
La apuesta de Conmebol se decante por el crecimiento y profesionalización del fútbol femenino, con un formato que incentiva la competencia regular, fomenta la preparación de las selecciones nacionales y mantiene vivo el sueño mundialista para todas las selecciones de la región.
