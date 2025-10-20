Liga de Naciones Conmebol: fecha y formato de clasificación al Mundial

La Liga de Naciones Femenina de la Conmebol será el nuevo torneo insignia del fútbol femenino sudamericano. Este certamen marcará un hito al disputarse por primera vez entre el 24 de octubre de 2025 y el 9 de junio de 2026, y además servirá como clasificatoria a la Copa Mundial Femenina 2027, a celebrarse en Brasil.

Puede leer: Jugadores de Selección Colombia serían multados por mal comportamiento

En esta edición inicial, participarán nueve selecciones femeninas asociadas a la Conmebol, a excepción de Brasil, que no formará parte del torneo por tener asegurado su cupo mundialista como anfitrión. Esto abre una oportunidad para que otras selecciones sudamericanas compitan directamente por los lugares disponibles a la cita orbital.

Formato de la Liga de Naciones de Conmebol 2025-26

El campeonato se desarrollará en un formato de todos contra todos, con una sola rueda de partidos. En total, se disputarán 36 encuentros, distribuidos en nueve jornadas, en las que cada selección descansará una fecha. Este sistema busca garantizar la competencia equilibrada entre todos los participantes.

Cada jornada enfrentará a ocho equipos, mientras uno quedará libre. La programación de los partidos se definirá conforme al calendario aprobado por el Consejo de la Conmebol, el pasado 7 de abril de 2025. Las fechas se organizarán en periodos de competencia específicos denominados Tipo I y Tipo II.