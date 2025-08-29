Actualizado:
Vie, 29/08/2025 - 07:43
Liga de Naciones CONMEBOL: fechas y rivales de la Selección Colombia
Colombia haría parte de la máxima categoría en el nuevo torneo planteado por CONMEBOL.
La Liga de Naciones de la CONMEBOL empieza a tomar forma en las directivas del fútbol sudamericano. Desde Paraguay se habla del nuevo torneo de selecciones que instaurará la Confederación pensando en aumentar la competencia para sus equipos de cara al Mundial 2030.
Lea también: Colombia a puertas del Mundial 2026: así clasificaría sin ganar ningún partido
Para los dirigentes, la clasificación de Argentina, Uruguay y Paraguay a la Copa del Mundo del centenario abre la necesidad de aumentar la competencia de estos tres combinados, sumado a que las siete selecciones restantes solo jugarán una clasificación de doce partidos para el siguiente mundial. Un escenario poco favorable para legar en buenas condiciones.
En otras noticias
JHON JADER DURÁN NO ESTÁ LESIONADO
¿Cuáles serán los rivales de Colombia en la Liga de Naciones CONMEBOL?
La Selección Colombia haría parte del Grupo A donde también estarían Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, las selecciones con mayor protagonismo en la última década. La idea sería que de estas cinco naciones salga el primer campeón del torneo.
Por otro lado, en el Grupo B competirían Chile, Perú, Venezuela, Bolivia y Paraguay, buscando un lugar entre la élite. Desde allí se disputaría la posibilidad del ascenso al máximo nivel del balompié sudamericano.
De acuerdo con la propuesta, el campeón se definiría en la zona principal, donde también habría un conjunto que descendería. En contraparte, el ganador del segundo bloque ascendería a la primera división, generando una dinámica de constante renovación.
Respecto al calendario del torneo, ya se tiene definido que se llevaría a cabo en 2027 y 2028. La idea es que pueda ser antes de la Copa América que se disputará en Ecuador y con ello la Eliminatoria pasaría al último torneo en el calendario antes de la Copa del Mundo 2030.
𝗘𝗹 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗮𝗷𝗲 𝗱𝗲 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗗𝗶́𝗮𝘇 𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝘂𝗲𝗹𝗼 𝗲𝗻 𝗕𝗮𝗿𝗿𝗮𝗻𝗾𝘂𝗶𝗹𝗹𝗮: “𝗡𝗲𝗰𝗲𝘀𝗶𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀”— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 27, 2025
🔗 https://t.co/UGIKNPlCgp#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/neBuIlgYGQ
Eliminatoria CONMEBOL EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN y también se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
Fuente
Antena 2