Liga de Naciones CONMEBOL: fechas y rivales de la Selección Colombia

¿Cuáles serán los rivales de Colombia en la Liga de Naciones CONMEBOL?

La Selección Colombia haría parte del Grupo A donde también estarían Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, las selecciones con mayor protagonismo en la última década. La idea sería que de estas cinco naciones salga el primer campeón del torneo.

Por otro lado, en el Grupo B competirían Chile, Perú, Venezuela, Bolivia y Paraguay, buscando un lugar entre la élite. Desde allí se disputaría la posibilidad del ascenso al máximo nivel del balompié sudamericano.

De acuerdo con la propuesta, el campeón se definiría en la zona principal, donde también habría un conjunto que descendería. En contraparte, el ganador del segundo bloque ascendería a la primera división, generando una dinámica de constante renovación.

Respecto al calendario del torneo, ya se tiene definido que se llevaría a cabo en 2027 y 2028. La idea es que pueda ser antes de la Copa América que se disputará en Ecuador y con ello la Eliminatoria pasaría al último torneo en el calendario antes de la Copa del Mundo 2030.