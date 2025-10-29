Liga de Naciones Femenina de CONMEBOL: así se jugarán las fechas 3 y 4

Aunque apenas es muy temprano, la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL ya viene dando de qué hablar con las posibles candidatas para quedarse con la primera y segunda plaza que serán los boletos directos para sellar la clasificación al Mundial de Brasil en el 2027.

Una de las grandes favoritas es la Selección Colombia que se quedó con los seis puntos en las primeras dos fechas. De hecho, fue la única en poder ganar los dos encuentros disputados superando a Perú con un categórico 4-1 en Medellín y un 1-2 en la altura de Quito en Ecuador. Las ecuatorianas también perseguían ese objetivo de ganar ambas salidas.

Por su parte, también se van conociendo las selecciones que no llegarían a las primeras posiciones con mucho por delante, Bolivia perdió sus dos compromisos con goleadas cayendo de local frente a Ecuador y de visitante contra Chile. Su próximo partido será nada más ni nada menos que contra Colombia que lidera el torneo.

ASÍ SE JUGARÁ LA LIGA DE NACIONES EN LA TERCERA Y CUARTA FECHA

La Liga de Naciones con este nuevo formato de clasificación cuenta con un sistema de un torneo que dejará clasificadas a la primera y segunda, mientras que la tercera y cuarta jugarán la repesca internacional. Esto se conocerá tras el cierre de las nueve jornadas.

Cada selección jugará un total de cuatro partidos de local, y cuatro de visitante. El torneo terminará en junio de 2026 para conocer a las privilegiadas de manera directa y a quienes jugarán el repechaje internacional.

Esta tercera jornada tendrá lugar en noviembre y la cuarta será el 2 de diciembre para cerrar el año en este novedoso torneo que llegó para quedarse de cara a decidir la clasificación. Así se jugarán los partidos en la siguiente fecha:

Viernes 28 de noviembre

Perú vs Chile | 4:00 P.M. (hora de Perú) | Estadio Garcilaso de la Vega

Bolivia vs Colombia | 5:00 P.M. (hora de Bolivia), 4:00 P.M. (hora de Colombia | Estadio Municipal El Alto

Paraguay vs Uruguay | 8:00 P.M. (hora de Paraguay y Uruguay) | Estadio La Huerta

Ecuador vs Venezuela | 6:00 P.M. (hora de Ecuador) | Estadio Rodrigo Paz Delgado

Argentina descansa

Martes 2 de diciembre

Argentina vs Bolivia | 6:00 P.M. (hora de Argentina | Estadio Florencio Sola

Uruguay vs Ecuador | 6:00 P.M. (hora de Uruguay) | Estadio Parque Viera

Venezuela vs Perú | 7:00 P.M. (hora de Venezuela | Estadio Metropolitano de Cabudare

Chile vs Paraguay | 8:00 P.M. (hora de Chile) | Estadio El Teniente

Colombia descansa