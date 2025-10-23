Liga de Naciones Femenina: DÓNDE VER todos los partidos este 24 de octubre

La espera llegó a su final para que se lleve a cabo la primera jornada de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL, el proceso de las Eliminatorias que llegó para quedarse y que dará dos boletos para el Mundial de la categoría absoluta en Brasil 2027. Además, la tercera y la cuarta de la tabla de posiciones jugarán el repechaje mundialista.

Colombia arrancará el torneo en calidad de local en el Estadio Atanasio Girardot enfrentando a su similar de Perú el viernes 24 de octubre. Cuatro días más tarde, la selección tendrá su primera salida de casa midiéndose con Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Por su parte, hay otros juegos vibrantes desde la primera fecha con el partido entre Bolivia y Ecuador que se celebrará en el Estadio Municipal El Alto probando la suerte de las ecuatorianas que vienen dando de qué hablar con un gran nivel en competencias. Argentina deberá enfrentar a Paraguay en Buenos Aires.

Uruguay descansará y Venezuela enfrentará a Chile para cerrar la primera jornada de la Liga de Naciones de la CONMEBOL. Todos los partidos se podrán ver en Colombia con el Canal RCN.

DÓNDE SE PUEDEN VER TODOS LOS PARTIDOS DE LA LIGA DE NACIONES DE LA CONMEBOL

Todos los partidos de la Liga de Naciones en su primera y segunda fecha se podrán ver por medio del YouTube oficial de Deportes RCN en donde se estarán transmitiendo los cuatro encuentros.

Colombia vs Perú y el enfrentamiento ante Ecuador. El de la primera jornada iniciará transmisión a partir de las 5 de la tarde en horario colombiano y tendrá señal por el Canal RCN, al igual que en el YouTube de Deportes RCN.

Los demás encuentros tendrán transmisión en vivo por la cuenta oficial de YouTube tanto en la primera jornada, como en la segunda fecha de la Liga de Naciones de la CONMEBOL.

RCN ofrecerá su señal abierta, la disponibilidad de la aplicación móvil, Fast Deportes RCN y la señal HD2 para poder ver cada partido de la Selección Colombia y de las otras participantes en esta competencia inaugural que dará clasificación a los siguientes mundiales a partir de esta fecha.