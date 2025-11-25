Liga de Naciones Femenina: DÓNDE VER todos los partidos | Fecha 3 y 4

La espera duró un mes en el continente sudamericano después de hacer historia con la primera y segunda jornada de la Liga de Naciones de la CONMEBOL Femenina que llegó para quedarse y que será la forma para sellar la clasificación para el Mundial de 2027 que se llevará a cabo en Brasil.

Colombia terminó la primera y segunda fecha líder en soledad al aprovechar los dos triunfos y otros resultados de selecciones perseguidoras. Se viene la tercera y cuarta jornada con la necesidad de seguir en la parte alta de la tabla de posiciones y para afianzarse de cara a la clasificación.

Dentro de las siguientes jornadas podría haber cambios en la tabla de posiciones, especialmente porque Ecuador sigue de cerca al combinado cafetero, al igual que Argentina que descansará en la tercera fecha. Colombia afronta el reinicio de la Liga de Naciones en condición de visitante frente a su similar de Bolivia.

Argentina no juega en esta tercera salida. Perú enfrentará a Chile con la necesidad de las peruanas de conseguir los primeros tres puntos. Paraguay recibe la visita de Uruguay, mientras que Ecuador vuelve a ser local frente a su similar de Venezuela. Vibrantes partidos que pueden cambiar varias cosas en la tabla de posiciones.

CÓMO VA LA LIGA DE NACIONES DE LA CONMEBOL

Ya se han jugado las dos primeras jornadas del novedoso sistema de clasificación para el Mundial de 2027 de Brasil. Si la anfitriona de dicha Copa del Mundo en disputa, cada selección tiene que descansar una vez.

Durante ambas fechas se vio la superioridad de la Selección Colombia que supo responder a la adversidad ante Perú a quien goleó y frente a Ecuador con quien se complicó, pero sacó adelante el marcador con gol de Daniela Montoya. Con dos victorias, ascendieron a la cima con seis unidades.

Chile y Argentina siguen a Colombia en la tabla de posiciones, pues, las chilenas igualaron con Venezuela y golearon a Bolivia, mientras que la ‘Albiceleste’ superó a Paraguay y empató con Uruguay. Lo mismo sucedió con las venezolanas que arrancaron sumando un punto y ganaron frente a las paraguayas.

Ecuador sumó tres puntos en su debut al golear a Bolivia, pero en condición de local no pudo frente a Colombia para asegurar puntaje perfecto. Por su parte, Perú, Paraguay y Bolivia aparecen en el fondo de la tabla sin unidades y con fuertes derrotas.

En la cuarta jornada, Colombia descansará y podría perder el liderato. Argentina recibirá a Bolivia, Uruguay hará lo propio frente a Ecuador, Perú visitará a Venezuela y Chile será local contra Paraguay.

DÓNDE SE PUEDEN VER TODOS LOS PARTIDOS DE LA LIGA DE NACIONES DE LA CONMEBOL

Todos los partidos de la Liga de Naciones en su tercera y cuarta fecha se podrán ver por medio del YouTube oficial de Deportes RCN en donde se estarán transmitiendo los cuatro encuentros.

Además de la posibilidad del YouTube de Deportes RCN, el partido de Bolivia vs Colombia tendrá señal del Canal RCN el viernes 28 de noviembre a partir de las 4:00 P.M. (horario de Colombia).