Liga de Naciones Femenina: ¿Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial?

Por primera vez en la historia, el fútbol sudamericano femenino tendrá la oportunidad de competir en un novedoso sistema de campeonato que entregará cupos para el Mundial de Brasil en el 2027. Las selecciones del continente buscarán medirse en las Eliminatorias o, mejor conocidas como la Liga de Naciones.

Para equilibrar el fútbol femenino con el masculino, llegó la hora definitiva para las diez selecciones. La Liga de Naciones arrancará este viernes 24 de octubre con el camino para sellar la clasificación al Mundial. Será el punto de partida para Colombia bajo la dirección técnica de Ángelo Marsiglia después de quedar subcampeonas de la Copa América.

Bajo este panorama, el fútbol femenino sudamericano revoluciona al mundo con un torneo que retoma mucha importancia. Colombia debutará contra Perú en la primera jornada en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín el viernes 24, y el martes 28 de octubre visitarán a Ecuador en Quito.

La Copa América ya no define los cupos para el Mundial como solía ser anteriormente, y ahora, la Liga de Naciones entregará los boletos para disputar la Copa del Mundo de Brasil en el 2027. Pero, ¿qué necesitará la Selección Colombia para sellar la clasificación a la cita orbital?

LAS CUENTAS DE COLOMBIA PARA CLASIFICAR AL MUNDIAL DE BRASIL 2027

El punto de partida será contra Perú y Ecuador en el mes de octubre. Estos partidos medirán al combinado colombiano que no tendrá a Catalina Usme ni a Mayra Ramírez, esta última por una dura lesión que la obligará a perderse lo que queda del 2025. No estará en los primeros tres encuentros de la Liga de Naciones.

Con Brasil ya clasificada y con su ausencia notable en esta primera edición de Liga de Naciones, Colombia aparece como la selección de mejor desempeño durante los últimos años en Sudamérica llegando a las dos últimas finales de Copa América peleando de frente, justamente contra las brasileñas.

Colombia debe ganar la mayor cantidad de puntos, dado que no será para nada fácil el sistema de clasificación, teniendo en cuenta que solo se jugarán nueve jornadas y que tendrán apenas seis meses en las ventanas de Fecha FIFA para lograr clasificar.

La primera y la segunda en la tabla de posiciones sellarán la clasificación de manera directa para el Mundial de 2027 en Brasil. Por su parte, la tercera y la cuarta disputarán el repechaje mundialista. En total, podrían ser cinco selecciones de Sudamérica en la cita orbital.

En ese orden de ideas, Colombia deberá quedar en las primeras dos posiciones de la tabla de clasificación para poder conseguir uno de los boletos directos. En caso de quedar en el podio o cuarto puesto, tendrán que afrontar la repesca. Por el repechaje, clasificarán tres selecciones de diez participantes en esa ronda final.

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA EN LA LIGA DE NACIONES DE LA CONMEBOL

Como Brasil no participará en el torneo, las nueve selecciones restantes de Sudamérica tendrán el privilegio de afrontar la primera edición de la Liga de Naciones de la CONMEBOL. La ausencia de la sede del Mundial de 2027 hará que cada combinado nacional descanse en una jornada.

Así las cosas, el debut de la Liga de Naciones será el viernes 24 cuando reciban en Medellín la visita de Perú que viene con nuevo entrenador bajo las riendas del argentino, Alejandro Spinelli. Cuatro días más tarde, será la primera salida ‘Tricolor’ cuando visiten a Ecuador.

Luego, utilizarán la ventana de Fecha FIFA en noviembre visitando a su similar de Bolivia y descansarán en la cuarta jornada. Así terminarán los primeros partidos de la novedosa Liga de Naciones en el 2025 y regresarán en abril de 2026 a falta de un año y dos meses para el Mundial.

En abril, Colombia regresará a casa con dos partidos en condición de local. Recibirán a Venezuela y luego harán lo propio frente a Chile. Dicho mes también tendrá un duro examen para las colombianas visitando a Argentina. Por su parte, en julio terminará la primera edición de las Eliminatorias recibiendo a Uruguay y visitando a Paraguay.