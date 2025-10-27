Liga de Naciones: las tres cosas que están en juego en Ecuador vs Colombia

Este martes se vive la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL que llegó para quedarse como el nuevo sistema de clasificación para los venideros Mundiales de la categoría de mayores. Ecuador y Colombia se enfrentan en un duelo ideal para pensar en tomar ventaja frente a los demás rivales.

Sin Brasil, Ecuador y Colombia saben que tienen una oportunidad de oro para adueñarse de las primeras posiciones. Vale la pena destacar que, tanto la líder como la segunda sellarán la clasificación de manera directa al Mundial de 2027 que se disputará en suelo brasileño.

Colombia se sigue manteniendo como una de las potencias del continente, no en vano, es la selección que siempre está definiendo las finales de la Copa América con Brasil y es un combinado que sabe lo que es afrontar un Mundial gracias a su histórica clasificación a los cuartos de final en Australia y Nueva Zelanda en 2023. Para esta segunda fecha, hay varias cosas que están en juego.

DUELO DE LÍDERES ENTRE ECUADOR VS COLOMBIA

Una de las primeras cosas que tiene este enfrentamiento entre ecuatorianas y colombianas es que se trata de un partido que, pese a que sea en la segunda fecha, tiene una importancia grande. Quien gane ese partido tomará el liderato con puntaje perfecto.

Ecuador tenía una dura prueba adelante con la necesidad de demostrar que la altura del Estadio Municipal El Alto en Bolivia no tenía la misma mística del equipo masculino. Evidentemente, la ‘Tri’ no falló en su primer partido goleando a las del altiplano con un contundente 0-4. Mayerli Rodríguez, Stefany Cedeño, Milagro Barahona y Karen Flores anotaron los goles.

Por su parte, Colombia ganó con un resultado similar gracias al 4-1 ante Perú cuando la cosa se le ponía difícil en condición de local en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Para la ‘Tricolor’ anotaron Leicy Santos en dos ocasiones, Daniela Montoya e Ivonne Chacón. En Perú había empatado Pierina Núñez.

Con las primeras victorias, Ecuador se adueñó del liderato, mientras que Colombia es colíder junto con Argentina que también ganó a Paraguay. El tema es que las ecuatorianas mantienen la primera posición por una diferencia goleadora de +4, luego las colombianas con +3 y luego las argentinas con +2.

DEJAR CLARO QUE EL RECAMBIO ES UNA REALIDAD

Una de las grandes apuestas para esta Liga de Naciones en varias selecciones es dejar claro que hay una generación futura que puede empezar a dar de qué hablar en la novedosa competencia. Ecuador, con Eduardo Moscoso y Colombia, con Ángelo Marsiglia tienen ese mismo objetivo.

Eduardo Moscoso convocó a 26 jugadoras con un equipo muy joven en la cual no hay ninguna futbolista que pase los 30 años. Con este componente, dejan claro que la necesidad es firmar un recambio. De hecho, hubo sorpresa por la ausencia de Ligia Moreira, defensora central de 33 años que es la capitana habitualmente.

La jugadora de más edad en esta selección de Ecuador es la guardameta Liceth Suárez de 29 años. Dentro de la nómina hay una que otra juvenil que ha tenido participación en Sudamericanos de menores categorías y de las 26 convocadas, diez hacen parte de la liga local.

Por los lados de Colombia, Ángelo Marsiglia dejó a un lado a Catalina Usme de 35 años. La histórica goleadora de la selección no hace parte de esta Liga de Naciones, justamente por la necesidad de encontrar el recambio. A diferencia de Ecuador, sí hay jugadoras más veteranas como Carolina Arias, Katherine Tapia, Daniela Montoya, entre otras.

Sin embargo, el entrenador vallecaucano también citó a jugadoras como Linda Caicedo de 20 años, pero que ya cuenta con mucha experiencia en partidos en Real Madrid y con Colombia. Valerin Loboa, Ivonne Chacón, Lusa Agudelo, Natalia Giraldo, Mary José Álvarez, Ana María Guzmán, entre otras son parte de la sangre joven que quiere imponer en este 2025 Ángelo Marsiglia.

LA ALTURA TAMBIÉN JUEGA: COLOMBIA DEBERÁ TOMAR NOTA

Otra de las situaciones que se va a presentar en este caso es el tema de la altura que Ecuador lo tiene como un factor a favor. Eligieron a Quito como la sede sabiendo que a varias selecciones les cuesta. Ángelo Marsiglia ideó planes para vencer este componente que será determinante.

No hacer sprints largos y administrar la pelota serán vitales para la Selección Colombia, pero, evidentemente, aunque esto puede ser un factor determinante para Ecuador, las colombianas deben tomar nota porque la elección de la sede de los partidos de local no se ha definido.

Medellín tuvo el placer del debut, pero uno de los temas de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) antes de que arrancara el torneo era que había posibilidad de alternar sedes. Si la altura no le juega problemas a Colombia, Bogotá podría ser una opción. Además, la capital ha apoyado en varias ocasiones al balompié femenino.

Apenas empieza la Liga de Naciones, pero este encuentro dará de qué hablar con un vibrante panorama y con varias cosas que están en juego. El liderato y la nueva generación cobran mucha importancia para encarar las demás fechas del certamen.