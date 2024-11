Apaguen todo: tremenda goleada de Alemania en Liga de Naciones

La selección de Alemania goleó este sábado a la de Bosnia-Herzegovina (7-0) en un partido de la Liga de Naciones disputado en Friburgo (suroeste) en el que los pupilos de Julian Nagelsmann dominaron de principio a fin y no se apiadaron de su rival.



Alemania no tuvo contemplaciones ante la selección colista del Grupo A3, que lideran los germanos, pues no dio opción ninguna a los balcánicos en el Europa-Park Stadion de Friburgo, donde brilló la 'Mannschaft' con goles de Jamal Musiala (2), Kai Havertz (37), Sané (66) y dobletes de Florian Wirtz (50, 59) y Tim Kleindienst (23 y 79).



La última vez que Alemania logró siete goles en partido internacional fue en 2021, cuando arrasó a Letonia por 7-1.



Este sábado, el 1-0 llegó en la primera ocasión de gol, cuando aún no se habían disputado noventa segundos del duelo.

Vea también: Francia extraña a Mbappé: pálido empate con Israel en la Liga de Naciones



Entonces, Jamal Musiala, de cabeza, dentro del área y tras un buen salto, remató al fondo de la portería bosnia un centro desde la banda derecha de Joshua Kimmich, tras haber recibido el capitán alemán un balón cabeceado del punta germano Tim Kleindienst.



En el minuto 23, y fruto de un dominio teutón basado en la presión alta y rápidos robos a unos jugadores balcánicos incapaces de salir al contragolpe ni hacerse con la posesión, Kleindienst metió la punta de su bota derecha para desviar, como si se tratara de un profesional de fútbol sala, un disparo desde la frontal de Robert Andrich.



El centrocampista del Bayer Leverkusen probó suerte en esa jugada desde la frontal, donde recibió un mal despeje de una defensa bosnia que acabó lamentando el primer tanto como internacional de Kleindienst, jugador del Borussia Mönchengladbach.



Kai Havertz, jugador del Arsenal que se había perdido los últimos duelos de Alemania por lesión, rondó el gol en varias ocasiones en la primera mitad, y no encontró el premio hasta que firmó el 3-0 con un tiro con la derecha en una rápida acción a la carrera una pared con Wirtz dentro del área en el minuto 37.



Musiala, que también estuvo ausente por lesión de las anteriores convocatorias de Nagelsmann, y Havertz llevaron durante el tiempo que jugaron la iniciativa ofensiva germana en el estadio de la selva negra, en un duelo al que los alemanes llegaban clasificados para los cuartos de final de la competición.



Pero fue Wirtz, en la segunda parte, quien transformó un libre directo con la derecha haciendo subir el 4-0 en el marcador, pues su disparo dibujó una trayectoria que pareció engañar al arquero visitante, Nikola Vasilj, quien sacó las manos demasiado tarde para tratar en vano de repeler el lanzamiento.



Apenas se habían disputado cinco minutos de la segunda parte y, tras una combinación entre Musiala y Havertz, éste último disparó dentro del área, muy cerca de la línea de fondo, pero su tiro fue mal despejado y el rechace lo aprovechó Wirtz para marcar a placer el 5-0 en el minuto 58.



Sané, que entró en el terreno de juego sustituyendo a Musiala al poco de subir el 5-0 al luminoso, firmó el 6-0 con el pie izquierdo tras regatear dentro del área, en una rápida jugada precedida por una combinación ofensiva de Kleindienst y Havertz después de que el balón fuera puesto en juego por Vasilj en un saque de puerta.



Kleindienst, en su tercer partido internacional con la selección absoluta, puso la guinda a su gran actuación de este sábado con un segundo gol en su cuenta particular tras cazar con la pierna izquierda dentro del área un preciso centro de Toni Rüdiger en el minuto 79.



En la recta final, en una jugada surrealista, Serge Gnabry evitó sobre la línea de gol de la portería bosnia un remate de Pascal Gross dentro del área a pase de Sané que hizo que muchos cantaran en vano el 8-0 en Friburgo.



Bosnia Herzegovina, que aún no sabe lo que es ganar un partido en la presente edición de la competición continental, sólo dio trabajo al portero alemán, Oliver Baumann, en apenas un par de ocasiones, como cuando al final de la primera parte Armin Gigovic no pudo superar en un uno contra uno al arquero local, que paró con la pierna izquierda el disparo del balcánico.



Con este aplastante triunfo, Alemania, que suma trece puntos, es dueña y señora del Grupo A3 de la competición, pues en esta fase cuenta por lo pronto con cuatro victorias y un empate; un mejor balance que el del segundo equipo de la lave, Países Bajos, que suma dos victorias, otros tantos empates y una derrota.

Le puede interesar: Italia derrotó a Bélgica y clasificó a cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA



La exhibición de este sábado deja a los de Nagelsmann un gran sabor de boca antes del último partido de esta fase del torneo, en el que los germanos se medirán el martes al combinado de Hungría en Budapest.



El único disgusto vivido este sábado por Nagelsmann y compañía es la aparente lesión de Kimmich, que fue retirado por precaución del terreno de juego en el minuto 73, tras recibir un golpe en el tobillo izquierdo.



Por su parte, Bosnia tendrá que recuperarse si quiere dejar la competición con una victoria en su duelo ante Los Países Bajos, el martes en el estadio balcánico de la ciudad de Zenica.