Brasil se pierde la Liga de Naciones: esta es la razón

La CONMEBOL anunció oficialmente la creación de la Liga de Naciones Femenina, un nuevo torneo que marcará un antes y un después en el desarrollo del fútbol femenino en Sudamérica. Esta competencia se disputará entre octubre de 2025 y junio de 2026, y además de ofrecer un título continental, servirá como torneo clasificatorio para el Mundial Femenino de la FIFA 2027.

El campeonato reunirá a nueve selecciones sudamericanas. Los equipos que competirán son: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, pero ¿por qué Brasil no está presente en este listado?.

Brasil se pierde la Liga de Naciones

La razón principal es que Brasil ya se encuentra clasificada automáticamente al Mundial femenino de 2027, pues será el país anfitrión del torneo. Como anfitrión, no necesita participar en la fase clasificatoria que representará la Liga de Naciones.

En ese sentido, la competencia se llevará a cabo con las otras nueve selecciones de la región ya mencionadas anteriormente: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Las cuales competirán en un formato de ida y vuelta (cuatro partidos en casa y cuatro fuera) en distintas ventanas internacionales.