Brasil se pierde la Liga de Naciones: esta es la razón
Esta es la razón por la que la Selección de Brasil no estará presente en la primera edición de la Liga de Naciones.
La CONMEBOL anunció oficialmente la creación de la Liga de Naciones Femenina, un nuevo torneo que marcará un antes y un después en el desarrollo del fútbol femenino en Sudamérica. Esta competencia se disputará entre octubre de 2025 y junio de 2026, y además de ofrecer un título continental, servirá como torneo clasificatorio para el Mundial Femenino de la FIFA 2027.
El campeonato reunirá a nueve selecciones sudamericanas. Los equipos que competirán son: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, pero ¿por qué Brasil no está presente en este listado?.
Brasil se pierde la Liga de Naciones
La razón principal es que Brasil ya se encuentra clasificada automáticamente al Mundial femenino de 2027, pues será el país anfitrión del torneo. Como anfitrión, no necesita participar en la fase clasificatoria que representará la Liga de Naciones.
En ese sentido, la competencia se llevará a cabo con las otras nueve selecciones de la región ya mencionadas anteriormente: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Las cuales competirán en un formato de ida y vuelta (cuatro partidos en casa y cuatro fuera) en distintas ventanas internacionales.
Entonces, aunque pueda parecer extraño que una potencia como Brasil no participe, el hecho es que no está excluida por sanción ni elección voluntaria, sino porque su condición de anfitriona del Mundial la exime de disputar esta fase clasificatoria. Esta excepción ya está contemplada por CONMEBOL.
Primer partido de la Liga de Naciones
El inicio de esta competencia lo protagonizarán la Selección de Colombia, subcampeona de la última edición de la Copa América, auspiciando como local ante Perú en el Estadio Atanasio Girardot el viernes 24 de octubre sobre las 18:00 hora local.
