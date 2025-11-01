Colombia domina en Conmebol; tres jugadoras en el once ideal de Liga de Naciones

En esta primera edición de la Liga de Naciones femenina que la Conmebol ha instaurado en este 2025, la Selección Colombia ha empezado de muy buena manera, pues el equipo ‘cafetero’ ha ganado los dos primeros partidos y se ha puesto como único líder de la competencia, que recordemos ofrecerá al final de sus fechas cupos directos al Mundial del 2027.

El equipo dirigido por el técnico Ágelo Marsiglia derrotó por 4-1 a Perú en la primera fecha y luego en condición de visitante pudo vencer a la Selección de Ecuador con un marcador de 2 a 1, presentaciones que evidencian el potencial del conjunto ‘Tricolor’.

