Colombia domina en Conmebol; tres jugadoras en el once ideal de Liga de Naciones
La selección femenina tiene de momento puntaje perfecto en este competencia continental.
En esta primera edición de la Liga de Naciones femenina que la Conmebol ha instaurado en este 2025, la Selección Colombia ha empezado de muy buena manera, pues el equipo ‘cafetero’ ha ganado los dos primeros partidos y se ha puesto como único líder de la competencia, que recordemos ofrecerá al final de sus fechas cupos directos al Mundial del 2027.
El equipo dirigido por el técnico Ágelo Marsiglia derrotó por 4-1 a Perú en la primera fecha y luego en condición de visitante pudo vencer a la Selección de Ecuador con un marcador de 2 a 1, presentaciones que evidencian el potencial del conjunto ‘Tricolor’.
Tres jugadoras colombianas en el once ideal de la Liga de Naciones
Luego de finalizadas las fechas 1 y 2 del certamen continental, la Conmebol ha elegido las once futbolistas más destacadas en esta doble jornada, donde tres representantes colombianas aparecen en el listado, número que ninguna otra selección tiene.
Se trata de la mediocampista Daniel Montoya (quien marcó un golazo de media distancia en el triunfo ante Ecuador), la volante Leicy Santos (quien anotó doblete contra Perú y uno más frente a Ecuador) y la defensora Carolina Arias.
Colombia brilla en el torneo de la Conmebol
Con la selección brasileña ausente en esta competencia por el hecho de ser anfitriona en el Mundial del 2027, el equipo colombiano se alza como el gran favorito a liderar esta competencia, algo que de momento ha venido logrando, acumulando dos triunfos en dos partidos disputados.
El equipo que cuenta con figuras como Linda Caicedo, Manuela Paví y Mayra Ramírez, pasa la página de la dolorosa derrota por penaltis ante Brasil en la final de la Copa América Femenina y buscará volver a ser protagonista en el fútbol mundial para pelear títulos en un futuro cercano.
