Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 18:53
Colombia sería campeona de la Liga de Naciones: Conozca la razón
La selección Colombia parte como favorita en el arranque de la Liga de Naciones.
La Selección Colombia femenina se prepara para un nuevo reto, la Liga de Naciones Conmebol, un torneo que marcará el inicio del proceso rumbo al Mundial de 2027. El certamen, que comenzará el 24 de octubre, abre una oportunidad dorada para el equipo de Ángelo Marsiglia, que llega consolidado tras su destacada actuación en la última Copa América.
Sin la participación de Brasil, ya clasificada por ser anfitriona, el panorama luce más favorable que nunca para una generación que ha demostrado talento, madurez y competitividad. Las cifras, los antecedentes y el contexto dejan claro que Colombia tiene todos los argumentos para soñar con su primer título de mayores.
Sin Brasil, el camino al título está despejado
La no participación de Brasil es el factor que más cambia el equilibrio competitivo. La “Canarinha”, campeona en todas las ediciones de la Copa América Femenina, ha sido históricamente el obstáculo de Colombia en las finales. Sin ese gigante al frente, el equipo cafetero parte como máximo favorito para coronarse en esta primera edición del torneo.
Dirigidas por Ángelo Marsiglia, las colombianas han demostrado solidez táctica, personalidad y una notable evolución futbolística. Con jugadoras como Linda Caicedo, Catalina Usme y Mayra Ramírez como referentes, las últimas dos ausentes para el arranque, la selección combina juventud y experiencia. Todo apunta a que esta Liga de Naciones puede convertirse en el primer título oficial de mayores para el fútbol femenino colombiano, un paso decisivo en su consolidación.
Un formato que favorece a la Tricolor
El torneo se disputará entre el 24 de octubre de 2025 y el 9 de junio de 2026, con un formato de todos contra todos en el que cada selección jugará ocho partidos cuatro en casa y cuatro como visitante, descansando una jornada. Las dos primeras clasifican directamente al Mundial 2027, mientras que la tercera y cuarta irán al repechaje intercontinental.
Colombia debutará ante Perú en el Atanasio Girardot y luego visitará a Ecuador, dos partidos que podrían marcar el rumbo del grupo. La Tricolor viene de alcanzar los cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, un logro que respalda su candidatura. Además, su continuidad en el proceso técnico y el buen momento de sus figuras refuerzan la sensación de que este equipo está listo para dar el gran salto.
Fuente
Antena 2