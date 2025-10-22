Colombia sería campeona de la Liga de Naciones: Conozca la razón

La Selección Colombia femenina se prepara para un nuevo reto, la Liga de Naciones Conmebol, un torneo que marcará el inicio del proceso rumbo al Mundial de 2027. El certamen, que comenzará el 24 de octubre, abre una oportunidad dorada para el equipo de Ángelo Marsiglia, que llega consolidado tras su destacada actuación en la última Copa América.

Sin la participación de Brasil, ya clasificada por ser anfitriona, el panorama luce más favorable que nunca para una generación que ha demostrado talento, madurez y competitividad. Las cifras, los antecedentes y el contexto dejan claro que Colombia tiene todos los argumentos para soñar con su primer título de mayores.