La Selección Colombia Femenina llega a su debut en la Liga de Naciones Femenina CONMEBOL con muchas expectativas y con la responsabilidad de dar un golpe de autoridad desde el inicio. El equipo, dirigido por Ángelo Marsiglia, arribó a Medellín con casi la totalidad de sus 23 convocadas, incluyendo piezas clave como Linda Caicedo, Leicy Santos y Valerín Loboa. Consciente de que jugará en casa y que no ha perdido ante Perú desde 1998, Colombia intentará capitalizar su ventaja territorial para arrancar con buen pie su camino rumbo al Mundial de 2027.

Por su parte, la Selección Peruana Femenina afronta este compromiso en condición de visitante y con una misión de reconstrucción. Bajo la dirección del técnico Antonio Spinelli, la ‘Bicolor’ inició un nuevo ciclo pensando en retos de largo plazo, incorporando jugadoras que militan en el extranjero y dando oportunidades a talentos emergentes. Aunque llega como la menos favorita, Perú confía en poder sorprender y comenzar con un resultado que le permita ganar confianza en esta primera edición del torneo continental.