Colombia vs Perú EN VIVO: Liga de Naciones de la Conmebol
Colombia hará su debut en la liga de Naciones femenina con vistas al Mundial 2027.
Las dirigidas por Angelo Marsiglia debutan en la liga de Naciones frente a Perú, un rival complicado al que se le debe ganar para empezar este clasificatorio con el pie derecho.
La Selección Colombia Femenina llega a su debut en la Liga de Naciones Femenina CONMEBOL con muchas expectativas y con la responsabilidad de dar un golpe de autoridad desde el inicio. El equipo, dirigido por Ángelo Marsiglia, arribó a Medellín con casi la totalidad de sus 23 convocadas, incluyendo piezas clave como Linda Caicedo, Leicy Santos y Valerín Loboa. Consciente de que jugará en casa y que no ha perdido ante Perú desde 1998, Colombia intentará capitalizar su ventaja territorial para arrancar con buen pie su camino rumbo al Mundial de 2027.
Por su parte, la Selección Peruana Femenina afronta este compromiso en condición de visitante y con una misión de reconstrucción. Bajo la dirección del técnico Antonio Spinelli, la ‘Bicolor’ inició un nuevo ciclo pensando en retos de largo plazo, incorporando jugadoras que militan en el extranjero y dando oportunidades a talentos emergentes. Aunque llega como la menos favorita, Perú confía en poder sorprender y comenzar con un resultado que le permita ganar confianza en esta primera edición del torneo continental.
Hora y canal para ver el partido
La selección Colombia femenina debuta hoy 24 de octubre de 2025 a partir de las 6:00p.m. y se podrá disfrutar por la señal en vivo del Canal RCN, el canal de YouTube y la App RCN
COL, ECU, PER: 6:00p.m.
ARG, URU, CHI: 8:00p.m.