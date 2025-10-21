Fichaje colombiano de lujo antes de Liga de Naciones: llegó a Francia

Está por iniciar la primera edición de la Liga de Naciones de la Conmebol que terminará definiendo a las selecciones que clasificarán de manera directa a la Copa Mundial 2027, en donde Brasil será el país anfitrión, y los que se jugarán el repechaje.

La competencia se jugará entre el 24 de octubre de 2025 y el 9 de junio de 2026, siendo este un hito en el fútbol femenino sudamericano. Este torneo reúne a nueve selecciones de la confederación con el objetivo de disputar plazas clasificatorias para el Mundial y en donde la Selección Colombia será protagonista, no solo por el buen presente deportivo que tiene, en donde fue finalista de la Copa América 2025, sino porque cuenta con una gran plantilla de jugadoras en donde justamente destaca Ángela Barón, quien llegará en mejor nivel al cambiar de equipo y tomar rumbo hacia Francia.

Ángela Barón es nuevo fichaje de Le Havre

La defensora de 22 años, a pesar de su juventud, se ha convertido en una destacada figura que ha brillado en Atlético Nacional y en distintas categorías de la 'tricolor'. Militó también en el fútbol estadounidense con Racing Louisville, pero su futuro estaría encaminado a una de las ligas europeas más destacadas.

El fútbol francés le abrió las puertas a Ángela Barón, específicamente el Le Havre, equipo que milita en la primera división de Francia y la presentó como su fichaje estrella el martes 21 de octubre.