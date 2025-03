¿Mbappé le tiene envidia a Modric por el Balón de Oro?: el capitán de Francia reveló la verdad

La Liga de Naciones continúa avanzando y en la instancia de cuartos de final uno de los cruces más 'picantes' que habrá es el de Francia enfrentando a la Selección de Croacia, un choque que cuenta con grandes figuras del Real Madrid Kylian Mbappé y Luka Modric.

Mbappé y Modric sin duda alguna serán de los mayores protagonistas y justo antes del enfrentamiento el delantero francés soltó un comentario con relación al Balón de Oro en el que había estado en disputa con el croata para demostrar que su relación, tanto dentro del terreno de juego como fuera de él, está basada en respeto e incluso amistad, ya que han bromeado bastante previo al partido.

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, regresó a la selección de Francia tras seis meses de ausencia, y aprovechó para hablar el miércoles 19 de marzo sobre su relación con el croata Luka Modric y sobre cómo fue verlo salir ganador de un Balón de Oro.

Es un privilegio codearme con él, con la clase que tiene y a su edad (39 años), que tenga la misma motivación de jugar y hacerlo bien (...) Nos hemos gastado bromas durante la semana. Pero lo que voy a hacer es preguntarle cómo se gana un Balón de Oro y me lo dirá.

El delantero reconoció que cometió errores en la concentración de septiembre de 2024, al decir que le daba igual cómo el público de su antiguo estadio, el Parque de los Príncipes del PSG, iba a recibirle. Mbappé se ha reencontrado en la selección con su antiguo colega en el PSG Ousmane Dembélé, el atacante más en forma de Europa, con 22 goles en 17 encuentros en lo que va de 2025.



Siempre me ha encantado jugar con él. Cuando ves la forma en la que está, es algo muy importante para nosotros. Vamos a intentar ponerlo en las mejores condiciones, como en su club, porque si tiene el nivel del PSG con la selección vamos a ganar (bastantes) partidos. No uní como debería haberlo hecho un capitán y lo acepto. Ahora hay que avanzar y no cometer los mismos errores