Paraguay vs. Venezuela EN VIVO HOY 28 de octubre: cómo ver Liga de Naciones Femenina

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Paraguay vs. Venezuela

El partido de la fecha 2 en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol (competencia que dará boletos al Mundial del 2027), se llevará a cabo este martes 28 de octubre a partir de las 6:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia por la señal de Win Sports y por la plataforma digital de Win Play.

En países de toda Latinoamérica se podrá disfrutar del compromiso de manera gratuita por la cuenta oficial de YouTube de la Conmebol.

Por otro lado, en Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay se podrá ver el compromiso por DirecTV Sports, en Venezuela se tendrá que sintonizar Televen, mientras que en Chile se podrá disfrutar a través de la señal de Chilevision y Fanatiz.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:00

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:00

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:00

ET Estados Unidos: 19:00 horas

PT Estados Unidos: 16:00 horas.