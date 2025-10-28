Cargando contenido

Paraguay y Venezuela se enfrentan por la Liga de Naciones Femenina rumbo al Mundial 2027
Escudos de la Selección de Paraguay y de Venezuela
Mar, 28/10/2025 - 16:23

Paraguay vs. Venezuela EN VIVO HOY 28 de octubre: cómo ver Liga de Naciones Femenina

Estas selecciones buscan su primer triunfo en esta competencia de la Conmebol.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Paraguay vs. Venezuela 

El partido de la fecha 2 en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol (competencia que dará boletos al Mundial del 2027), se llevará a cabo este martes 28 de octubre a partir de las 6:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia por la señal de Win Sports y por la plataforma digital de Win Play. 

Lea también: ¿Por qué no juega Perú en la Liga de Naciones CONMEBOL Femenina?

En países de toda Latinoamérica se podrá disfrutar del compromiso de manera gratuita por la cuenta oficial de YouTube de la Conmebol. 

Por otro lado, en Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay se podrá ver el compromiso por DirecTV Sports, en Venezuela se tendrá que sintonizar Televen, mientras que en Chile se podrá disfrutar a través de la señal de Chilevision y Fanatiz.  

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 18:00 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:00 

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:00 

ET Estados Unidos: 19:00 horas                                      

PT Estados Unidos: 16:00 horas. 

