Programación para el tercer partido de Colombia en la Liga de Naciones

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó la programación para el tercer partido de la selección femenina de mayores en la Liga de Naciones de la Conmebol que entregará los cupos para el mundial de Brasil 2027, por lo cual esta selección no está disputando la clasificación.

La 'tricolor' se estará midiendo en la fecha de noviembre a Bolivia partido que se jugará en el Estadio Municipal de El Alto, el próximo viernes 28 de noviembre a las 5:00 p.m. hora local, sede en las que las locales quieren sacar ventaja así como ocurre con el equipo masculino.

Igualmente se confirma en la información que para la cuarta jornada, Colombia tendrá su jornada de descanso en el torneo y las selecciones de Argentina, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile, Paraguay, Perú y Bolivia tendrán competencia el 2 de diciembre cerrando la fecha FIFA.

🗓️ 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗵𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗲𝗰𝗵𝗮 𝟯 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝗖𝗢𝗡𝗠𝗘𝗕𝗢𝗟 𝗟𝗶𝗴𝗮 𝗱𝗲 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗮 👌😁



Colombia actualmente es líder de la clasificación de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol después de las victorias antes Perú en condición de local y ante Ecuador de visitante en las primeras fechas de la competencia.

Para el próximo duelo se espera también el regreso de Catalina Usme quien no estuvo en el llamado de Angelo Marsiglia y siendo la goleadora histórica del equipo se espera su regreso al torneo de selecciones. Igualmente se esperan los tiempos también de la delantera Mayra Ramírez quien por lesión tampoco pudo ser parte del inicio del campeonato femenino.

Recordemos que la Liga de Naciones entregará al final cuatro cupos mundialistas: dos directos y dos para el repechaje intercontinental. El torneo está presupuestado se juegue desde octubre de 2025 y termine en junio de 2026.

