Selección Colombia femenina: fecha y próximo rival tras su victoria ante Ecuador

Este martes 28 de octubre se llevó a cabo el partido entre la Selección Colombia y su par de Ecuador, duelo correspondiente a la fecha 2 de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol, competencia que servirá para determinar los equipos que clasifiquen al próximo Mundial de la categoría, el cual se llevará en el 2027.

El equipo ‘Tricolor’ jugaba en condición de visitante luego de un debut exitoso goleando por 4-1 a Perú en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, un partido donde Colombia abrió el marcador con gol de penalti anotado por Leicy Santos, sin embargo, Ecuador lograría la paridad en el segundo tiempo por la misma vía luego de una falta protagonizada por Jorelyn Carabalí.

Colombia no renunciaría al ataque y lograría marcar el 2-1 gracias a un golazo de Daniela Montoya, quien impactó el balón de media distancia y con la pierna derecha para vencer la resistencia de la guardameta ecuatoriana.

