Uruguay vs Argentina EN VIVO 28 de octubre: cómo ver Liga de Naciones

Los encargados de inaugurar la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina el 28 de octubre serán Uruguay vs Argentina, dos escuadras que llegan con la obligación de sumar de a tres unidades para ascender en la tabla de posiciones.

Uruguay llega a este enfrentamiento siendo este su debut en la competencia, ya que en la primera fecha fue la selección que tuvo fecha de descanso.

Mientras que Argentina, debutó de buena manera con goleada 3-1 sobre Paraguay, resultado que le permitió quedarse con la tercera casilla de la tabla de posiciones y uno de los cupos parciales para el repechaje al Mundial 2027.

Siga Uruguay vs Argentina EN VIVO 28 de octubre: hora y canal para ver Liga de Naciones

El compromiso entre Uruguay vs Argentina se jugará a partir de las 18:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 20:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de Deportes RCN, pero también lo podrá seguir por Antena 2.