Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 20:46
Venezuela logra primer triunfo en Liga de Naciones Femenina; venció 2-1 a Paraguay
El equipo 'Vinotinto' se impuso en condición de visitante.
En el marco de la fecha 2 de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol, Venezuela enfrentaba a Paraguay, donde el conjunto 'Vinotinto' lograría una gran victoria en condición de visitante.
Primero hubo gol de Venezuela al minuto 19, anotación que se gestó por la zona derecha de la cancha, allí, enviaron un centro al área de Paraguay, balón que después de un cabezazo es impactado por Raiderlin Carrasco para poner el 1-0.
Lea también: Colombia dio golpe de altura en Quito: liderato y autoridad en Liga de Naciones
En otras noticias: James Rodríguez no seguirá en el Club León
La 'Albirroja' anotó, pero no le alcanzó
Paraguay empató el partido al minuto 37 del primer tiempo, anotación que llegó gracias a un cabezazo de Lice Chamorro luego de un centro bien ubicado a la altura del segundo palo. Un primer tiempo en el que los equipos se compartieron la posesión de balón, pues la ‘Albirroja’ tuvo el 51 % y Venezuela el 49 %.
Empezando el segundo tiempo, el equipo local volvería a vulnerar la resistencia del conjunto ‘Vinotinto’, sin embargo, la anotación sería anulada por la juez central luego de la revisión en el monitor del VAR, pues allí observó una evidente mano de una jugadora paraguaya, así que el gol no subió al marcador.
Venezuela lo ganó gracias a un cabezazo
'La Vinotinto' no renunciaría al ataque y en un tiro de esquina lograría poner el 2-1 a su favor, una mala salida de la guardameta paraguaya que sería bien aprovechado por el equipo venezolano con un cabezazo al minuto 69.
La autora del gol del triunfo sería Gabriela García, que puso el 2-1 definitivo y dio los primeros tres puntos a Venezuela, recordando que venían de un empate 0-0 ante Chile en condición de local.
Por su parte, la Selección de Paraguay suma su segunda derrota consecutiva en este certamen continental, pues ya había sucumbida por goleada 3-1 ante Argentina en la fecha pasada.
Fuente
Antena 2