Venezuela logra primer triunfo en Liga de Naciones Femenina; venció 2-1 a Paraguay

En el marco de la fecha 2 de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol, Venezuela enfrentaba a Paraguay, donde el conjunto 'Vinotinto' lograría una gran victoria en condición de visitante.

Primero hubo gol de Venezuela al minuto 19, anotación que se gestó por la zona derecha de la cancha, allí, enviaron un centro al área de Paraguay, balón que después de un cabezazo es impactado por Raiderlin Carrasco para poner el 1-0.

