VIDEO: Leicy Santos e Ivonne Chacón sellaron la goleada de Colombia

Inició la Liga de Naciones Femenina en su primera edición y junto con ello llegaron grandes partidos acompañados de lluvia de goles protagonizada por la Selección Colombia.

El equipo encabezado por el estratega, Angelo Marsiglia, debutó con el pie derecho y se afianza en la parte alta de la tabla de posiciones tras golear a la Selección de Perú 4-1 en el Atanasio Girardot, marcador en donde el show se lo robó Leicy Santos con el tercer tanto del partido y finalmente Ivonne Chacón sellando la goleada.

Leicy Santos no podía faltar y anotó el tercer gol de Colombia en Liga de Naciones

El viernes 24 de octubre de 2025 tuvo lugar en el estadio Atanasio Girardot de Medellín el duelo inaugural de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol entre Colombia y Perú. Esta nueva competencia continental, servirá como clasificatorio al Mundial Brasil 2027, marcó el inicio de una competencia que enfrentará a los equipos sudamericanos en un sistema de todos contra todos (excepto Brasil, ya clasificado).

El resultado final del partido fue Colombia 4, Perú 1, un triunfo que permite a las cafeteras arrancar con buen pie en esta nueva competencia sudamericana femenina. Además fue el partido que volvió a llenar de ilusión a Leicy Santos y le dio un voto de confianza para que siguiera ampliando su cuenta como goleadora en la 'tricolor'.