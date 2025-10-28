Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 21:07
[Video] Terrible 'cañonazo'; Daniela Montoya marcó el 2-1 para Colombia ante Ecuador
El volante impactó el balón desde media distancia.
Un golazo de Daniela Montoya en el minuto 71 garantizó este martes en Quito el triunfo por 1-2 de la selección colombiana sobre la de Ecuador y dejó con 6 puntos de 6 posibles su balance en las primeras dos jornadas de la Liga de Naciones, clasificatoria para el Mundial que acogerá Brasil en 2027.
Las 'Cafeteras', que en el primera jornada del naciente torneo golearon el viernes en Medellín por 4-1 a Perú, hoy se fueron en ventaja con un gol de penalti ejecutado por Leicy Santos al filo del primer tiempo.
La guardameta Liceth Suárez evitó que las visitantes tomaran ventaja, hasta que la creativa Santos la venció al ejecutar un penalti concedido por una falta de Justin Cuadra sobre la delantera Ivonne Chacón.
Ecuador, que había goleado a domicilio por 0-4 a Bolivia, igualó el partido por la misma vía en el comienzo del segundo tiempo (m.51) a través de la atacante Nayely Bolaños, la central Jorelyn Carabalí cometió un penalti sobre la atacante Bolaños y la árbitra paraguaya Zulma Quiñónez corroboró la acción en el VAR.
Ocho minutos después, en el 59, el seleccionador Ángelo Marsiglia envió a la cancha del estadio Rodrigo Paz Delgado a la centrocampista Daniela Montoya, mediocampista d 35 años que firmaría el empate con un potente remate.
Victoria de Colombia ante Ecuador
Luego, Bolaños no logró conectar en pleno su lanzamiento y se perdió el segundo gol de Ecuador, mientras que la colombiana Linda Caicedo también desperdició a continuación la oportunidad que pudo derivar en el segundo gol de las visitantes.
La centrocampista Montoya necesitó de 12 minutos en cancha para anotar uno de los tantos más hermosos del torneo, con un disparo de bolea desde fuera del área, que se metió por el costado derecho del arco local en el minuto 71.
