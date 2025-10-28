[Video] Terrible 'cañonazo'; Daniela Montoya marcó el 2-1 para Colombia ante Ecuador

Un golazo de Daniela Montoya en el minuto 71 garantizó este martes en Quito el triunfo por 1-2 de la selección colombiana sobre la de Ecuador y dejó con 6 puntos de 6 posibles su balance en las primeras dos jornadas de la Liga de Naciones, clasificatoria para el Mundial que acogerá Brasil en 2027.



Las 'Cafeteras', que en el primera jornada del naciente torneo golearon el viernes en Medellín por 4-1 a Perú, hoy se fueron en ventaja con un gol de penalti ejecutado por Leicy Santos al filo del primer tiempo.

La guardameta Liceth Suárez evitó que las visitantes tomaran ventaja, hasta que la creativa Santos la venció al ejecutar un penalti concedido por una falta de Justin Cuadra sobre la delantera Ivonne Chacón.



