Liga de Quito vs Orense EN VIVO 4 noviembre: cómo ver Serie A Ecuador

Los encargados de dar por iniciada una nueva jornada de la Serie A de Ecuador serán Liga de Quito vs Orense, dos escuadras que luchan por afianzarse en lo más alto de la tabla de posiciones del fútbol ecuatoriano.

Liga de Quito pasa por su mejor momento, tendrá la oportunidad de auspiciar como local y llega a este enfrentamiento con un rendimiento que lo deja en la parte alta de la tabla de posiciones, quedándose con un cupo en la zona de clasificación a Copa Libertadores, ubicándose en el puesto 3.

Mientras que Orense si llega en mala forma, quedando de manera parcial en la sexta casilla del Grupo A con 50 unidades.

Siga Liga de Quito vs Orense EN VIVO 4 de noviembre: hora y canal para ver Serie A de Ecuador

El compromiso entre Liga de Quito vs Orense se jugará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 19:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 21:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada de la Serie A de Ecuador, se podrá ver a través de Zapping y Fanatiz International.