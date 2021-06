¿15 millones de euros por Murillo? El equipo que lo quiere y su futuro en España

Jeison Murillo fue uno de los grandes ausentes en la convocatoria de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia para las Eliminatorias y se supone que también para la Copa América. El defensor central colombiano tuvo un agitado remate de temporada en medio de una lesión y poca continuidad, lo que habría impulsado la decisión del estratega nacional.

Sumado a ello, Murillo tendrá un mercado de fichajes bastante especial por lo que compete a la definición de su futuro. El zaguero colombiano desea quedarse en Celta de Vigo, pero el negocio no será fácil, por lo que su salida está cerca de darse, aunque se quedaría en la Liga Española.

Lea también: Con Messi a la cabeza: nómina de Argentina vale el triple que la de Colombia

Valencia de España iría por Jeison Murillo si Celta de Vigo no hace uso de la opción de compra que tiene por él (15 millones de euros). Sampdoria no rebaja el valor y aunque Celta quiere que el colombiano se quede, no tiene los fondos para comprar su pase y tampoco podrá hacer otra extensión del préstamo.

Ahí entra Valencia, equipo español donde Murillo militó tras su salida del Inter de Milán y al que llegó en 2017. En su momento el defensor fue transferido a Sampdoria en 13 millones de euros y ahora buscan tenerlo de vuelta, pero los italianos solo lo dejarían ir en condición de venta para rescatar dinero de la cláusula, pues su contrato vence en 2023.

De interés: Maturana, cada vez más cerca de Nacional: primera información oficial conocida

En ‘Cope Valencia’ señalaron que Murillo podría llegar al Valencia y que él lo vería con buenos ojos porque allí tiene una vivienda y no desea salir de España. Al parecer Sampdoria debe un dinero a Valencia por la transferencia de hace unos años y eso facilitaría el tema económico entre ambos clubes.